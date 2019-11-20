首屆永續善農獎 嘉縣有機花生農王國輝獲獎

太保市花生農王國輝（中）獲得農委會永續善農獎，太保市長黃榮利（右）及太保市農會總幹事黃麗貞（左）前往恭賀。（記者林宜樟攝）

2019-11-20 05:30:00

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣太保市「土豆世家」花生農王國輝，四年來致力於友善土地耕作，回收可利用的殘料，例如蒜頭粕等進行堆肥，所生產的落花生是國內少見經過有機驗證的花生產品，拿到今年農委會舉辦「第一屆永續善農獎」肯定，十二月四日將到農委會授獎。

土豆世家第三代 4年前投入有機栽種

現年四十歲王國輝是土豆世家第三代，家族經營花生加工販售，他在四年前，發想讓消費者吃到健康的食品，品嚐土豆原有的香甜味，興起栽培有機花生，因初期栽種產量僅一般慣行農法十分之一，經過多次試驗調整，目前有機花生面積約五分地，一年採收兩次，產量約一般慣行農法的三分之一，較好時可達到三至四千多台斤。

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王國輝：初期不受青睞 現已做出成績

王國輝說，有機花生以製作花生過程及調味用的蒜頭所留下來的殘料製作堆肥，以及使用有機資材栽培，可減少病害；花生加工過程獲ISO22000及HACCP食品衛生安全重點控制認證，採收後，僅用河沙拌炒，不添加調味料。

王國輝認為，土地需要永續經營，希望能把最健康的花生呈現給消費者，有機花生售價是一般花生四倍，初期購買者較少，後來培養出認同理念的消費者，目前他的有機土豆仁也在主婦聯盟通路販售，逐漸做出成績。

農會：有機花生帶有自然甜味 值得推薦

太保市農會理事長莊榮欽偕同總幹事黃麗貞及太保市長黃榮利，昨天到王家恭賀貼紅榜。莊榮欽說，土豆世家各式調味花生美味可口，第三代精益求精，產出的有機花生帶有自然甜味，農會協助行銷，值得推薦。

另外，黃麗貞擔任太保市農會總幹事五年來，推動精緻農業，協助農友建立品牌，並與日本名寄市建立長期交流，協助台日農友定期相互訪問、觀摩學習，榮獲台灣農業推廣學會選為今年「優秀農業推廣教育人員」，十二月六日將北上授獎。

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