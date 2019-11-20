優人神鼓到關西 牛欄河上看表演

即將登場的「鼓動茶香在關西」活動，首度在牛欄河面搭建水上舞台，邀請優人神鼓演出。（記者黃美珠攝）

2019-11-20 05:30:00

〔記者黃美珠／關西報導〕浪漫台三線藝術季在新竹縣又有吸客新招，這次不僅在關西牛欄河水域首次搭建水上舞台，還在十一月卅日、十二月一日邀請到優人神鼓登台，以「鼓動茶香在關西」為名，搭配在河畔和舊關西分駐所前的地景藝術，邀請來客秋訪關西，體驗在茶香繚繞下，靜靜欣賞優人點點落下的神鼓「鼓雨」，集嗅覺、視覺、聽覺等的感官藝文饗宴。

縣長楊文科說，過去在東安橋上演的藝文活動，來客只能從古橋兩端、或是舞台側面欣賞，這次首度嘗試在牛欄河水面上打造水上觀眾席，邀請國際級「優人神鼓」團隊演出。

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由於水上觀眾席席次有限，加上考量水上活動的安全，所以即日起先開放網路預約報名，有意到場落座欣賞的民眾可以到「竹縣好好玩」FB粉絲專頁，填寫報名表，縣府將依據日期，每天各抽出五十名VIP觀眾，當天出示證明領取入場證就可在優人神鼓的「搖滾區」體驗不一樣的震撼。活動當天也有限量入場證提供領取。

縣府交通旅遊處表示，這場「鼓動茶香在關西」除動態表演，也邀請藝術創作者黃甯、羅懿君、以及知名建築設計博士吳桂陽，分用「關西茶業歷史文化」、「客庄特色」為設計發想，融合在地環境，分別在牛欄河親水公園、關西分駐所前打造三處地景藝術。

牛欄河親水公園旁以竹節構建的吳桂陽作品「陸芳」，跟用竹片、稻草、由黃甯所創作的「繫、茶」都已搶先亮相。關西分駐所前的地景藝術則是使用關西當地茶園的紅土，搭配茶菁、稻草以及仙草乾等，混合壓實後如「方解石土壤」，具有座椅的功能，提供來客歇腳、互動，所以創作者羅懿君將之命名為「溝通堆砌成了一座橋」，預計本月底才會正式跟大家見面。

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