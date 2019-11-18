宜蘭童玩公園工程停擺 審計室糾正

宜蘭縣政府籌備的童玩公園工程中斷，被審計室檢討要求改進。（記者張議晨攝）

2019-11-18 05:30:00

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣政府敲定員山鄉戰車營舊址籌建童玩公園，第一期工程前年二月發包，原訂去年底開園試營運，不料，施工前未整合地方民意，營舍保留與否也衍生爭議，工程被迫中斷，另縣府高估園區收入，償債能力引起質疑，被審計部宜蘭縣審計室糾正；縣府回應，已在檢討改善，盼讓園區儘快營運。

園區被登錄為歷史建築

宜蘭縣政府在一九九六年開辦童玩節，二○○○年籌辦童玩公園，歷經十六年努力，選定員山鄉戰車營舊址當預定地，二○一二年完成整體規劃，營區變更為公園用地，內部建築則在去年被登錄為歷史建築。

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童玩公園第一期工程，前年二月發包，原本預訂去年底開園試營運，卻卡在工程規劃時，沒有和地方人士取得共識，園區建築又被登錄為歷史建築，營舍是否保留意見分歧，造成工程卡關停擺。

另高估收入 償債能力受質疑

縣府為了打造童玩公園，前年六月陸續向銀行申貸，截至去年八月底，產生四千一百萬元長期負債，每年利息廿四萬元，童玩公園營運後，每年預期收益四千零六十七萬，收入作為貸款償債財源，明年若能營運，每年要攤還九百萬至二千二百萬元，自償率約一一五％。

審計室調查，童玩公園償債計畫估算一年入園人數四十萬人次，門票收益三千八百餘萬元，入園人數參考對象宜蘭縣立蘭陽博物館，每年遊客數七十二萬至九十萬人次，童玩公園年未來入園數可能只有一半，收益卻與蘭博相當，並不合理，要求縣府檢討改善。

縣府允解決難題 重估償債計畫

縣府回應指出，會設法解決童玩公園第一期工程面臨的難題，為符合文資保存原則，第二期工程規劃有全新設計，希望趕快與地方取得共識，營運收益部分，會依照實際經營模式與進度，重新評估償債計畫，解決自償性財源不足問題。

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