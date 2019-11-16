嘉市西區國民運動中心 教長承諾納前瞻2.0

嘉義市已有東區國民運動中心，市府爭取中央補助興建西區國民運動中心。（記者王善嬿攝）

2019-11-16 05:30:00

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府五月向教育部體育署提報「嘉義市西區國民運動中心興建計畫」申請補助，教育部當時以無相關經費可供核補為由駁回，市議員黃大祐、黃露慧及傅大偉在市議會關注此議題；嘉義市長黃敏惠昨說明，教育部長潘文忠已致電承諾會將西區運動中心納入前瞻基礎建設計畫二‧○，市府明年編列三百萬元預算做為規劃經費。

市府已編300萬元規畫預算

教育處長林立生說明，已請工程顧問公司撰寫計畫書向體育署提案，在未獲明確補助前，先做好規劃，初估經費四億五千萬餘元，以港坪運動公園附近為基地，內部評估設置室內溫水游泳池、樂齡體適能中心、瑜珈教室、綜合球場（籃球、羽球、桌球）及地下停車場等。

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擬設在港坪運動公園附近

市議員黃大祐昨總質詢指出，二○一二年嘉市曾向體育署申請專案補助興建西區國民運動中心，因東區國民運動中心逾一年半未完成可行性評估作業、執行延宕，教育部回覆不予補助西區運動中心，該專案計畫補助到二○一七年屆滿。

根據教育部回函，前瞻基礎建設計畫中有「營造休閒運動環境計畫，營造優質友善運動場館設施」補助計畫，專案受理縣市政府「興（新）建風雨球場」計畫，今年五月廿七日市府才提案，難怪卅一日被駁回，延遲申請、報錯科目，不夠積極。

市議員黃露慧表示，總統蔡英文曾到嘉義市表態支持興建西區國民運動中心，她洽詢教育部，教育部回覆政策沒變，希望市府積極爭取。

黃敏惠說，市府整理嘉市西區國民運動中心、市立棒球場整建、風雨球場等設施需求，五月廿七日一併向教育部提案，與教育部公文所提的「營造休閒運動環境計畫，營造優質友善運動場館設施」補助計畫無關，提案無延遲也非報錯科目，而是今年「前瞻」無相關補助。

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