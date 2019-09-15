台三線添重兵 警抓超速、跨越雙黃線

2019-09-15

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣台三線被視為「重機天堂」，但大型重機騎乘時製造的聲浪，讓沿線住戶叫苦連天；苗栗縣警察局已在縣境近六十公里路段，設立十六支固定測速照相桿，近期又再增設完成四支具「抓超速及取締違規跨越雙黃線」功能的固定桿，將於十月廿六日正式執法。

苗栗縣境路段 10月26日起開始執法

台三線苗栗縣境路段，道路寬敞、多彎道，被大型重機騎士視為富騎乘樂趣的路線，吸引許多騎士體驗馳騁，但大型重機高速呼嘯而過的噪音，讓沿線住戶抱怨生活飽受影響。多年來，縣警局在台三線已陸續增設十六支固定式測速照相桿，盼透過執法，遏止大型重機違規超速。

日前，縣警局交通隊根據車輛行車動態，分析大型重機於高速過彎時，騎士會「壓車」，車輛便容易跨越雙黃線，若操控不慎就容易「犁田」，不僅威脅騎士安全，也恐波及其他用路人，提報計畫獲交通部經費補助，在台三線一○四‧九、一一五‧四、一四一及一四二‧二公里，完成增設四支可抓超速又能取締跨越雙黃線的固定桿，目前為宣導期，預計十月廿六日開始執法。

交通隊統計，二○一七年，苗栗台三線固定式測速照相桿，取締超速二萬二千九百三十三件，其中大型重機三千五百九十件；去年二萬五千六百六十七件，大型重機三千一百六十二件。數據顯示，大型重機超速件數已有下降，警方盼進階版的固定桿執法後，再加強遏阻。

60公里路設20測速桿 三灣鄉民不領情

警方已於台三線布下「重兵」，但三灣鄉大河村長李運光說，居民還是「無感」，因為大型重機騎士也知道測速桿在哪？尤其有改裝排氣管的大型重機，即使速度不快，經過住家還是轟隆隆吵人。

羅姓騎士表示，大多數大型重機騎士都是守法的，於行經聚落時都會降速，避免影響住戶，但他也不諱言「還是有老鼠屎」搞得大型重機背負臭名，且不僅大型重機，也有不少超跑馳騁台三線，噪音更大。

交通隊表示，除了固定測速照相桿，警方於每個週末假日也與環保局、監理站聯合稽查，另縣轄頭份、大湖警分局也有機動性的移動式雷達測速照相執法，超速罰款一千二百元起跳、跨越雙黃線為六百到一千八百元，呼籲用路人遵守交通規則，避免傷荷包，也確保自身及他人安全。

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