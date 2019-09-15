埔里大馬璘遺址園區開放 「愁」錢維護

2019-09-15

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣首座大馬璘遺址文化園區，近日在沒有任何啟用儀式下悄悄地開放，佔地一．七公頃，設有文化解說牆、大馬璘文化層展示坑及大片草皮，因縣文化局沒有經費，明年起一年達一百萬元的管養費無著落，文化局日前已到文化部文資局請求補助，希望能獲得長期的管養費補助，否則該遺址文化園區恐怕很快就荒草漫漫。

一年花費百萬 求助文資局

大馬璘遺址文化園區位於埔里鎮醒靈寺旁的愛蘭營區舊址，二○一七年動工，是南投縣第一個結合文化遺址保存與觀光教育功能的遺址文化園區。該遺址屬於距今三千五百年至一千五百年前的大馬璘遺址範圍。

這座文化園區原本規劃保留幾個先前考古研究的探坑，供民眾參觀，但後來考古用探坑變滯洪池，另做了一座文化層展示解說坑，坑內有出土文物的照片和文字說明，並設解說牆。

設文化層展示坑 有解說牆

由於文化園區的雜草長得特別快且頑強，得定期用藥劑除草才能根除，一次約需三萬五千元，一年需除草六次。此外，該區沒有水源，得雇用灑水車兩天灑水一次，一次灑水車要花四千五百元，文化局還委託鎮公所每月修剪一次草皮，合計一年所需要的管養費大約是一百萬元。

縣府文化局表示，目前僅能用剩餘款項，用來藥劑除草和灑水，該款項大概可支付到年底，明年就沒有經費，雖然該局已公開徵求愛心團隊來認養這座公園，但也擔心沒有民間企業或團體可長期支付這筆費用，因此日前已到文化部文資局請求長期補助一年約一百萬元的費用，讓該座文化園區能持續運作。

縣文化局也說，民眾若有團體要參觀，需要解說導覽，可先打電話給該局預約，該局會邀請埔里的文史工作者簡史朗老師擔任解說。

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