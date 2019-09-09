新北捷運「五線齊發」 達成率8成2

2019-09-09

〔記者邱書昱、陳心瑜／新北報導〕新北市長侯友宜昨出席輕軌捷運紀錄片發表會，活動中分享工程團隊辛苦施工的點滴，侯友宜感動地說，會做第一線夥伴的最大支持跟後盾；市府捷運工程局指出，新北捷運「五線齊發」，分別是新北環狀線第一階段工程即將在今年底通車，淡海輕軌第一期進度九十三％、安坑輕軌六十二％、萬大︱中和線四十二％，三鶯線的進度也達到三十五％。

環狀線第一階段 年底通車

捷運工程局說，預計在二○二二年以前，淡海輕軌第一期藍海線、安坑輕軌要通車，在二○二六年之前，三鶯線、淡海輕軌第二期及環狀線萬大︱中和線也要通車，新北捷運三環六線目前推動達成率是八十二％，全市在二○三○年將有一二一座捷運站。

淡海藍海線及安坑 2022前通車

侯友宜昨天到新店區達觀國小觀看捷運紀錄片，向工程團隊加油、打氣，三鶯所主任張壯習分享說，三峽龍埔路的施工圍籬才剛架好，隔天馬上被抗議，透過不斷的溝通說明，逐漸讓居民了解並獲得體諒；環狀所主任楊博仁也說，曾接過長達五小時的陳情電話，辛苦溝通後，終於化解對方疑慮，就連和家人暑假旅行也要抽空回覆，「忙到連晚上睡覺做夢的時間也沒有。」安坑工務所主任周茂益說，安和路的用地取得花了很多心力，既存違建約八十戶，透過不斷協調，終於在八月底完成最後一戶的拆遷。

侯友宜肯定工程團隊辛苦

侯友宜肯定捷運施工團隊的努力不懈、夜以繼日，期許如期如質完工，並用誠意、耐心與民眾做好溝通，對於民眾反映的各項問題，要盡力解決民怨。

視察溪洲園區 族人熱情接待

侯友宜昨天也到新店區溪洲園區視察，溪洲部落頭目黃日華、部落法人理事長章金妹及族人熱情接待；市府原住民族行政局表示，園區供溪洲部落的族人居住，規劃完善的公共設施，有文化聚會所、部落廣場、農作區、傳統家屋展示區、餐廳及停車場，期盼園區建設開發完成後，推動原住民族文化保存，將原住民族的文化特色轉換成輔助經濟產業發展的工具，創造在地就業機會。

另外，「正隆60 愛不紙息」環保嘉年華昨在市府市民廣場舉辦，侯友宜與正隆公司董事長鄭舒云參加，提倡環保生活新概念；侯友宜說，新北市連續八年蟬聯全國最乾淨的城市，歸功市民用行動支持，也感謝許多企業推廣綠色永續的觀念；正隆公司已認養新北市政府東側公廁，再加碼認養西側的公廁，並捐贈環保衛生紙。

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