新港青農溫室空心菜 打進連鎖超市

2019-08-30

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕受連月大雨影響，葉菜類價揚，有「國民菜」之稱的空心菜價格也居高不下，嘉縣新港十多位青農以溫室栽種取得產銷履歷認證的空心菜，堪稱這波「菜金」的受惠者，他們以「蔬活力」品牌在連鎖超市上架，因品質佳、價格平穩，受到消費者青睞。

產銷履歷認證 蔬活力品牌上架

「品質好讓消費者吃得安心，國民菜也能創造品牌與穩定利潤。」新港青農聯誼會會長林書弘表示，空心菜一向被認為是便宜蔬菜的代表，有了產銷履歷認證，就可擺脫菜土菜金的宿命。

中南部連續下了半個多月大雨，導致傳統露天栽種的空心菜水傷嚴重，產量銳減，菜價扶搖直上，上週批發價每公斤逾七十元，溫室栽培且有產銷履歷認證的空心菜利潤倍增。

新港農會推動 10多位青農響應

新港鄉農會總幹事陳永華指出，農會四年前推動農業經營專區，輔導農友溫室種植有產銷履歷認證的空心菜，資深農友興趣缺缺，只有十多位青農響應，他們用心生產優質空心菜，農會以優惠價格收購，因品質獲肯定，全聯超市同意以「蔬活力」品牌上架，並從北區擴及全台，在蔬菜紅海市場繳出亮麗成績單。

林書弘表示，返鄉務農近十年，對菜土菜金感到無奈，農會輔導轉型時加入行列，仍難免有些憂慮，初期搭建兩分地溫室，收益不錯，目前已擴充至八分地，產值與高經濟價值的哈密瓜、小果番茄相比毫不遜色。

青農錢麗菁說，露天栽培空心菜，冬季低溫時須改種其他蔬菜，梅雨季擔心雨量太多，夏秋又怕颱風肆虐，完全是看天吃飯，溫室栽培雖投資成本高，但收益穩定，遇到災害菜價飆漲，可賣到好價，慶幸當初勇敢轉型。

青農林家如指出，為讓空心菜獲得產銷履歷認證，青農夥伴都很用心，對品質自我要求相當嚴格，才能贏得通路商與消費者青睞。

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