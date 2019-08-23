婦女二度就業 新北市府「一條龍」 服務

2019-08-23

〔記者陳心瑜、何玉華／新北報導〕照顧家庭不用犧牲工作！國內約有六十五％的婦女因為準備生育、照顧子女或料理家務而離開職場，新北市政府勞工局即日起試辦「職場婦女關懷方案」，整合市府各局處托嬰、托兒、托老、就業等資源，提供單一窗口服務，並製作「SHEpower婦女資源手冊」，幫助想要二度就業的婦女重返職場。

整合各局處資源 提供單一窗口

市府勞工局長陳瑞嘉昨天到蘆洲區功學社附設的燕翔幼兒園，了解園區運用企業托育的補助情形，宣布即日起試辦「職場婦女關懷方案」；他說，透過單一窗口的綜合服務，幫助婦女二度就業，撥打專線2251-1799將提供職涯諮詢、職業訓練、就業研習、健康促進、照顧資源和創業資訊等服務。

企業設托嬰中心 最高補助300萬

陳瑞嘉說，「職場婦女關懷方案」也延伸到職場，補助企業增設托兒設施，例如功學社協助員工照顧子女而設立燕翔幼兒園，從二○一二年起陸續接受約六十九萬元的補助更新托兒設施費用，企業若有意願設立托嬰中心或幼兒園等，最高有三百萬元補助，還有專家諮詢及保母補助等。

另外，新北地檢署與財團法人犯罪被害人保護協會、更生保護會及市府合作建立「犯罪被害人保護業務聯繫平台」，透過整合網絡資源提供犯罪被害人的經濟、就業就學或心理、醫療、復健等協助。

新北地檢署檢察長朱兆民說，這是全國首創，犯罪被害人約有六成是車禍造成，一名家住三重的民眾在下班途中發生車禍，造成下半身癱瘓，家庭重擔落在妻子身上，還要照顧兩名就讀小二的孩子，後來在犯保協會的協助下獲得法律訴訟服務，社會局也提供福利扶助。三峽普賢寺住持釋宗道得知這個合作平台後，捐出約十萬元的物資響應。

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