斗六擬建置YouBike 最快後年上路

2019-08-20

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣政府計畫於斗六市導入YouBike，工務處長汪令堯表示，全市將設一百廿五個站點、七百五十輛自行車，打造公共自行車網，帶動零碳排行動路網。

125個站點750輛單車進駐

汪令堯指出，斗六市人口超過十萬人，是雲林縣人口最多的城市，同時也是政、商業中心，通勤上班族多，市區有太平老街、斗六行啟館、雲中街文創市集，郊區有紫藤湖、湖山水庫等景點，有推動YouBike的規模。

汪令堯說，一百廿五個站點會將斗六市內各熱門景點串連，方便民眾借、還車及市區移動，盼藉此減少市區車輛往來數量，打造更優質的通勤與旅遊環境。

汪令堯表示，斗六市建置YouBike經費初估需要六千五百萬元，考量縣府目前財政，第一年先支付一半經費，其他則分七年攤還，縣府已積極洽談中，預估後年可以上路，未來營運將由YouBike公司自負營虧。

斗六市縣議員李建昇指出，他贊同建置YouBike系統，可以減少市區車輛數量，降低車輛移動釋出的污染源，不過，停車營運站點設置必須做好配套措施，才能讓效益更卓著。

斗六市民許小姐說，YouBike是城市進步的象徵，她曾在台北市使用過，感覺蠻方便，不過，斗六市民還是以機車為主要交通工具，能否改變民眾習慣，還有待觀察。

汪令堯表示，除斗六市，虎尾、北港等鄉鎮也有意爭取YouBike設置，未來若在斗六市建置成功，縣府會繼續推廣。

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