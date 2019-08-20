《桃園》4主題、13活動 客家文化節8月底登場

2019-08-20

〔記者李容萍／龍潭報導〕市府客家事務局與財團法人桃園市客家文化基金會合辦「桃園客家文化節」系列活動，從本月底起至十月下旬登場，以「月光團圓音樂宴」、「客戲巡演」、「老屋系列活動」及「稻草藝術創作大賽」四大主題，規劃十三場次活動。

月光團圓音樂宴 即起開放訂桌

活動重頭戲「月光團圓音樂宴」將於九月七日晚間在新屋范姜老屋前廣場設席，由曾獲「金牌好店」、「金牌好禮」的客家主廚簡境宏設計菜色，採用桃園各地區的食材烹調，來源安心又吃得道地。每桌二千元就能享用，全宴開放八十桌，昨起至廿六日中午開放民眾線上報名，採抽籤訂桌，餐後提供伴手禮，歡迎民眾揪團歡聚客庄慶中秋。

客家事務局長、同時也是客家文化基金會執行長何明光表示，「客家文化節」邁入第五年，今年的客戲巡演，劇式豐富多元，八月底到十月由新樂園劇團、榮興客家採茶劇團、景勝戲劇團、松興戲劇團、偶偶偶劇團、銀河谷音劇團、紙風車劇團、山宛然布袋戲團、火焰蟲客家說演團，在桃園市各區巡演，帶來九場生動演出，每場均自由入場，邀請民眾一同欣賞好劇。

老屋趣味導覽 認識李騰芳古宅

「老屋趣味導覽」是今年新增特色活動，九月廿一日在大溪李騰芳古宅舉行，導覽過程安排互動遊戲，讓民眾以活潑的方式認識珍貴的歷史建築特色；老屋音樂會延續去年模式，老屋古風結合美妙樂音飄揚，今年邀請客家流行音樂節得獎歌手及客語創作歌手，十月六日在平鎮王屋公廳演出，歡迎各方品味客庄美好風情。

另外，為響應環保及客家族群惜福愛物精神，十月十九日將於三坑老街舉辦稻草藝術創作大賽，歡迎民眾報名參加，在體驗客家傳統精神的同時，更能盡情揮灑創意；創作大賽採五至十人一隊，預計招收四十隊，總獎金達六萬五千元，報名參加者都可獲得客家Ｑ萌公仔ㄚ弟ㄚ妹家族撲克牌一副。老屋系列活動及稻草藝術創作大賽將陸續開放報名，詳情可上「財團法人桃園市客家文化基金會」官網查詢。

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