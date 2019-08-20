《桃園》台鎔雙氧水儲槽氣爆 環局、勞檢都要罰

2019-08-20

〔記者魏瑾筠／大園報導〕十八日下午四點多，觀音區台鎔科技公司因廠內人員操作不慎，導致雙氧水儲槽發生氣爆，所幸並無傷亡。由於工廠鄰近台六十一線，噴濺出的雙氧水甚至波及台六十一線上行經車輛，嚇壞目睹氣爆發生的車主，加上雙氧水氣味重、臭氣熏天，不少車主下車後，除得忍受惡臭，還得花錢洗車，怨氣連連。

環局：最高可罰千萬 受損車主可求償

對此，市府環境保護局表示，由於業者未妥善貯存事業廢棄物，最高可開罰一千萬元，並提醒民眾，若車輛受損可向廠方求償。

消防局指出，十八日下午四點五十八分，接獲民眾報案稱聽到爆炸聲，立即通報警察局、台電公司、環保局及北區環境事故專業技術小組，救護人員抵達現場時未見火煙，勘查現場無人員傷亡，後續由北區環事專業技術小組到場處理。

無人傷亡 員工閥件操作不慎導致氣爆

環保局說，環境污染監控中心接獲通報後，立即派出空保科、稽查科人員到場稽查，經勘查現場，了解事發原因為廠方員工閥件操作不慎，致雙氧水儲槽發生氣爆，經現場環保署技術小組檢測，空氣、水質等各項數值仍正常。

環保局表示，由於該廠事業廢棄物未依許可貯存，現場已依違反「廢棄物清理法」第卅六條規定告發，可處業者六萬元至一千萬元罰鍰，並限期於廿日完成改善。

閥件標示不合規定釀災 開罰3至30萬

這起工安意外也引起市府勞動檢查處重視，昨下午派員進入廠內調查，勞檢處說，事故發生是因為員工清洗儲槽後要將廢液排除，但因閥件無法明顯讓員工一眼判定，誤按加藥劑的閥件，導致氣爆，經認定是廠方閥件標示不合規定；由於氣爆未造成傷亡，將以行政罰鍰為主，依違反「職業安全衛生法」第六條第一項，對業者開罰三萬至卅萬元罰鍰。

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