桃園建國國小巧固球隊 世界盃奪冠

2019-08-19

〔記者陳恩惠、魏瑾筠／桃園報導〕台灣小將好棒！桃園區建國國小組成代表隊出征世界盃巧固球錦標賽勇奪冠軍，「FITB世界盃青少年（U12）巧固球錦標賽」於十六至十八日在新加坡開打，來自台灣、英國、法國及瑞士等十六國的小將同場較勁，賽事昨天落幕，建國國小學生為主組成的台灣代表隊，在五場賽事中大獲全勝，勇奪巧固球錦標賽U12冠軍，表現亮眼；另，差點因為經費不足無法出國比賽的八德區大成國中也擊敗新加坡奪得U15冠軍。

創校六十年的建國國小巧固球隊，由校長林業泰於三年多前剛到任時成立，在家長會長簡士強及家長會大力協助，特聘國手級教練翁靖雯、黃郁心指導，此次取得國家代表隊資格的六年級學生，不但是學校創始隊，也連續三年獲得國內冠軍。

台灣隊預賽首場就遇到歐洲盃冠軍法國隊，經三節比賽，在小將的努力下大勝廿八分；第二場比賽對上英國隊大勝卅分；第三場的香港隊也大勝卅分；半準決賽遭遇新加坡隊，隊員們發揮長傳進攻戰術也大勝卅分。

昨天的冠軍賽對手為去年亞洲盃巧固球賽季軍香港隊，台灣小將面對強敵，比賽開始時雙方你來我往，小將們隨後穩住陣腳使出精彩的攻防轉換，靠著堅韌的防守與團隊戰術的發揮，最後三節加總得到四十三分，大勝香港的十八分，奪得冠軍。

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