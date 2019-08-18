海洋市集 帶環保餐具換餐盤

2019-08-18

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣立蘭陽博物館從昨日起至今日為止，一連兩天舉行「食在好鮮︱烏石港海洋市集」活動，現場有近五十個攤位，包含海洋生態介紹、無塑餐飲、藝術文創及環保行動等不同主題；蘭陽博物館指出，民眾只要到現場，自備環保餐具遊市集，就可兌換葉子餐盤一只，希望遊客來蘭博吃喝玩樂的同時，能共同關心海洋環境。

現場除了市集，還有「海洋影展」、「港邊音樂會」、「海海遊樂趣」、「搶救海洋保衛大作戰」及「三鮮快閃小講堂」等周邊活動。

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