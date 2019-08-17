登革熱防疫措施 違者即起開罰

2019-08-17

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市登革熱確診病例達卅三例（境外移入卅二例、本土一例），市府衛生局依「傳染病防治法」規定，已公告登革熱防疫措施，呼籲民眾主動清除家戶積水容器以免孳生病媒蚊；衛生局強調，公告防疫措施後，若查獲積水容器及積水處未清理，或妨礙防疫工作者，可直接依「傳染病防治法」開罰，且沒有限期改善空間。

衛局公告持續至10月底

衛生局表示，十五日公告登革熱防疫措施持續至十月卅一日，民眾在這段期間，如未主動清除積水容器及積水處，導致孳生病媒蚊幼蟲，可罰款三千至一萬五千元不等金額；另市民也應配合衛生局及相關局處進行疫情調查、化學防治噴藥作業、隔離等防疫措施，若拒絕、規避或妨礙防疫工作者，依法可處六萬至卅萬元不等罰款。

上次公告防疫在2015年

衛生局表示，上一次公告登革熱防疫措施是在二○一五年，而此次公告前查獲多處積水情形，開立勸導單、要求限期改善後，民眾都已將積水清除完畢，並沒有開罰情況。

一例本土、32例境外移入

衛生局指出，桃園市八月五日於中壢區出現首例本土登革熱個案後（另有境外移入卅二例），立即召開跨局處應變會議，動員四八八人次針對個案住家、工作地等活動地點，實施戶內外化學防治噴藥、環境孳生源清除、家戶健康訪視與衛生教育，並在當地社區設站，進行登革熱抽血篩檢。截至八月十五日，共計清除八七四個積水容器，清運四萬○一四○公斤廢棄物。

未清積水容器等可罰款

衛生局表示，由於天氣炎熱、常有午後雷陣雨，適合蚊蟲孳生，防疫條件嚴峻，因此依「傳染病防治法」規定，公告登革熱防疫措施，若查獲積水容器及積水處未清理，可依法開罰；另外，衛生局也提供防疫登革熱「巡、倒、清、刷」口訣，供民眾清理居家周圍易積水的廢棄瓶罐、花盆、水缸或廢輪胎等參考，以徹底清除病媒蚊孳生源；民眾若對登革熱防治有任何疑問，可撥打市民諮詢服務熱線1999，或防疫專線0800-033-355洽詢。

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