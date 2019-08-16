《高雄》投資逾265億 「特貿三」重新公告招商

2019-08-16

〔記者葛祐豪／高雄報導〕去年六月招商流標的高雄「特貿三」精華地，高雄市都發局調整地上權存續年期、全區付款方式後，昨天捲土重來，正式公告招商，宣稱投資金額超過二六五億元，未來可望創造四千個就業機會。

佔地1.6萬坪 可創造4千個就業機會

「特貿三」基地佔地五．三公頃（一萬六千餘坪），坐落於八五大樓、高雄展覽館、市立總圖旁的精華地，是高雄港區金鑽土地，企業詢問度高，昨起公告招商，至十二月十日截止。

高雄市都發局長林裕益說，「特貿三」是市府與台電合作開發案，分南、北兩個基地，位在高雄港灣水岸廊帶最精華區位，為提高投資誘因，訂有「興建期間地租減免」、「增量容積獎勵」等措施，開發規模的投資金額超過二六五億元。

與台電合作公辦都更成功開發案例

林裕益強調，高雄多功能經貿園區的國公營土地佔六成以上，市府須與國公營企業加強合作，招商引資，「特貿三」就是市府與國營事業台電合作「公辦都更」開發案的成功案例。

林裕益坦言，「特貿三」開發案前市府曾於去年六月首次公告招商，結果沒有任何企業參與投標。去年底，新市府上任後，都發局積極與台電討論，並參酌企業界意見，重新檢討招商文件，調整南基地的開發方式、北基地的地上權存續年期，及全區付款方式，大幅提升投資誘因。

享地租減免、最高20%增量容積獎勵

都發局說，本案北基地約三．一公頃，採「設定地上權」方式開發，權利金二十三億八千九百餘萬元，分九期繳納，存續期間七十年。南基地約二．二公頃，採「權利變換」方式開發，可興建住宅使用，權利金七十二億一千萬餘元，分三期繳納。

都發局強調，為提高投資誘因，開發商享有「興建期間地租減免」優惠，在二○二一年六月前核定都市更新事業計畫，還能獲得「最高二十％增量容積」獎勵。相關訊息電洽高雄市都發局綜企科07–3368333轉3521、2239。

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