阿里山公路遊覽車、休旅車對撞 11人輕重傷

2019-08-12

〔記者蕭玗欣、蔡宗勳／綜合報導〕嘉義縣阿里山公路七十八公里處，昨中午發生遊覽車與休旅車對撞車禍，共有十一人分受輕重傷，送醫後均無生命危險，事故發生時，休旅車差一點掉落山谷，千鈞一髮。警方調查，疑因兩車會車時不慎對撞，兩造駕駛皆無酒精反應，肇事責任正釐清中。

疑會車時對撞 休旅車險掉落山谷

嘉縣消防局指揮中心昨中午十二時廿二分獲報，指阿里山鄉十字村阿里山公路七十八公里處發生車禍，救護人員於十二時四十四分趕抵，現場為一輛遊覽車與一輛休旅車對撞，休旅車上三男、二女分受輕重傷，遊覽車則有男性司機及四名女乘客、一名男乘客輕傷，十一名傷者分由阿里山、香林、奮起湖及平地增援的中埔、番路、三和、雙福、祥和等分隊救護車載送就醫。

警方調查，搭載來自中國西安旅行團（十六位團員）的事故遊覽車，當時正要下山，休旅車要上山，兩車會車時，疑因天雨路滑、視線不佳對撞，遊覽車左側車頭受損、前擋風玻璃破裂，休旅車整個車頭幾乎全毀，受到強大撞擊偏離車道，滑至邊坡，僅差廿公分即掉落山谷，休旅車上五名傷者（三男兩女）分送嘉義基督教醫院及天主教聖馬爾定醫院。警方處理事故過程中，現場維持單線雙向通車，造成短暫性行車壅塞。

交通部觀光局通報指出，中國西安中旅國際旅行社組團、由台灣鼎運旅行社接待來台的八天七夜旅遊團，八月九日抵台，第三天在阿里山公路發生車禍；遊覽車上共六人受傷，其中兩人鄭姓、孫姓傷者送石卓醫療站，另三名旅客宋姓、蔣姓、曾姓傷者被送往嘉義基督教醫院治療，張姓司機受傷但未就醫，其餘旅客無大礙，團員更換遊覽車後繼續行程。

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