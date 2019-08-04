通霄神社浴衣體驗 民眾喊有趣

2019-08-04

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕七夕情人節將屆，通霄鎮公所週休舉辦「七夕浪漫美 通霄雙日遊」活動，推出的在日本神社穿浴衣、吃流水麵線體驗，吸引不少民眾與遊客人參與；鎮公所表示，盼藉由通霄在地地標的虎頭山通霄神社舉辦七夕相關活動，打響通霄知名度，也推展夏日觀光。活動今天還有一天，民眾別錯過。

昨天的活動先由菁英太鼓氣勢磅礡演出，之後準備祈福卡，邀請參與貴賓寫下願望，掛於樹枝上，為苗栗縣以及活動祈福。主辦單位也準備了長長的流水細麵河道，以及流水麵食材，讓前來神社的朋友都能夠享受流水麵線的美味。

另外，主辦單位也提供有浴衣租借、中式料理品嘗、面具 DIY、祈願卡及御守領取、Coser 團（動漫人物角色扮演）等，讓不少遊客大感新奇，直呼「真的太好玩了！」且認為在日本神社穿浴衣，讓人感覺就像身處東洋，別有一番風情。

通霄神社位在虎頭山公園的半山腰，興建於一九三七年，二○○二年十一月被登錄為苗栗縣歷史建築，是通霄最著名的歷史古蹟，也是台灣少數的日式神明建築。日治時期在台灣各地興建了二百座的神社，大都被拆毀，只有少數保存較為完整，通霄神社是其中之一。

鎮公所指出，通霄日本神社是地方重要景點，為了讓更多人認識神社，兩天活動安排有介紹神社故事，並有文物展覽，加上近七夕情人節，也準備不少料理供民眾品嘗，歡迎造訪。

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