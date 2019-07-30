明年國中小保全費 嘉市府足額補助

2019-07-30

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市今年度廿七所國中小學聘請保全協助校園安全維護，不過，市府補助經費有限，致保全服勤時間受限，暑假期間部分學校甚至發生保全只能執勤半天窘境，校方需以工友或臨時人員來填補人力不足；市府教育處長葉國樑表示，明年度將補助各校足額經費，讓保全服勤時間拉長，強化校園安全維護。

每校1年1人額度上限54萬元

葉國樑指出，目前嘉義市府補助國中小保全每校一年一人額度卅六萬餘元，明年度起將調整為每校一年一人額度上限五十四萬元，讓保全公司人力派遣調度更彈性，將保全服勤時間拉長。

每月240小時 拉長保全服勤時間

葉國樑說，國中小校園保全配置，由各校與保全公司簽訂共同供應契約，提供每校配置一名校園保全人力，保全公司派駐人員的值勤時間，今年度由各校自行調整運用，明年度則為每月二百四十個小時，主要協助校園門禁管制、校園巡查工作。

暑假期間，不少學校有輔導課、舉辦營隊育樂營等活動，因市府補助的保全經費有限，有學校發生保全只能上半天班情況，因此一些學校把活動排在白天上午，同時為避免校園安全出現缺口，請工友或臨時人員輪值，但遇到臨時有事請假，人力配置規劃讓校方傷透腦筋。

大同國小校長盧淑娟說，該校將保全執勤時間配置較多在平日，以拉長平日執勤時間，暑期校園安全維護則由工友輪值。宣信國小校長黃金木表示，該校夜間有晚課，如全由保全執勤，經費顯然不夠，只能機動調配人力，夜間校園維安則靠保全系統。

民生國中校長陳明君指出，該校有四位工友，輪流支應保全中午休息時間的校園維護，晚上補校上課期間，則聘請社區一位退休老伯協助，經費由家長會及教職員工支應。

北興國中校長張金龍表示，校園開放給社區民眾運動，保全配置時間為週一至週五早上五點至八點，傍晚五點至七點及週六、日，其餘時間由臨時人員協助校園安全。

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