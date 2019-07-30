中科院航太基地遷民雄 地方歡迎

2019-07-30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕國家中山科學研究院現位於台中水湳營區的航太基地，規劃遷移至嘉義縣民雄鄉占地五十四公頃的國防用地，預計明年完成購地，隨即進行相關開發期程，中科院院長杲中興昨天帶領相關人員到民雄鄉公所進行簡報，地方人士出席踴躍，皆表達歡迎，期盼國防工業帶動在地繁榮。

國防部同意售地 明年執行

杲中興說，中科院目前有六個研究所、一萬兩千個員工，總部位在桃園龍潭，航空所的主要基地在台中水湳營區，由於營區劃歸台中市政府後，規劃打造成經貿園區，航太基地相關設備限期遷移。

杲中興表示，航太基地遷移選定民雄，主要原因為該處交通方便，距國道一號、三號都只要幾分鐘車程，面積廣達七十二公頃，除十八公頃闢為森林公園，還有五十四公頃可做為基地用地，腹地完整，周邊中正大學、吳鳳科技大學等具研發能量與人才資源優勢。

中科院航空所所長齊立平強調，航太產業附加價值高、產業關聯性大，政府已擬定國機國造計畫，目標是整機與關鍵系統零件都由國內產製，屆時就可與國際大廠洽談軍用飛機與發動機整機國際合作事宜。

從台中遷移作業 10年內完成

齊立平說，去年向中科院董事會提案爭取民雄國防部土地做為新航太基地，已獲同意，國防部去年六月函文回覆依營改基金土地作業流程辦理，預計明年執行購地作業，所需經費七、八億元納入明年度預算，後續行政作業若順利，十年內會將研發基地整個遷移至民雄，所需人力也從現有一千人擴編至一千五百人。

立委陳明文說，中科院民雄航太基地推動已有確定性，邀中科院相關單位到民雄向鄉親說明，以明瞭地方的期待和支持。嘉縣議員林于玲表示，如此重大且有利地方發展的開發案，一定全力支持。

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