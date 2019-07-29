三合一生質能源中心 2年後完工

2019-07-29

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕全市唯一的欣榮焚化廠因人口增加、垃圾處理量能將告不足，市府環境保護局去年籌建「桃園第二焚化廠」桃園生質能源中心，經年餘的規劃設計與招標發包，工程已於七月一日動工。環保局表示，目前正按進度進行基礎工程，將可如期於二○二一年七月前完工。

有焚化廠、可發電及底渣固化掩埋廠

生質能源中心是市府引頸期盼的重大建設，環保局說，經過一年多的規劃、招商、發包，並向當地居民召開工程說明會後，已於七月初動工，目前正進行地基工程作業，尚無大型機具進駐，目標為二○二一年完工營運。

環保局指出，桃市目前平均每日產生一千一百噸生活垃圾，欣榮焚化廠一天雖能處理約一千二百五十噸，但二○一六年底欣榮焚化廠發生火災，導致垃圾處理停擺，引發垃圾危機，環保局也預期隨著人口增加，每日垃圾量將逐年增加，因此加速推動桃園生質能源中心。

日消化850噸家戶垃圾一併解決生廚餘

環保局指出，生質能源中心採ＢＯＴ（公辦民營）方式興建，是座有焚化廠、廚餘厭氧發酵發電及底渣固化掩埋廠三合一能源中心，營運後預估每日可消化約八五○噸家戶垃圾、廚餘、一般事業廢棄物等，可有效解決桃園垃圾壓力並分散垃圾處理風險，還可一併解決生廚餘問題。

另方面，環保局說，欣榮焚化廠每年約處理四十三萬噸家戶垃圾，去年焚化垃圾總發電量約二．五億度，以每月家庭三百度用電推估，等同可供應七萬戶家庭的一年用電，而去年焚化廠平均運轉率達九十一．九五％，為五年來最高，售電率達八十七．六九％，在全國廿四座焚化廠中排名全國第一，今年獲環保署評鑑為優等。

為紓解垃圾處理量能不足問題，環保局於桃園生質能源中心興建完成前，要在八德區大安垃圾掩埋場推出「垃圾打包減容暫置計畫」，透過壓縮垃圾後再包裹塑膠膜，可增加儲藏量也減低環境衛生疑慮，同樣獲得環保署肯定，得到特別獎整體規劃獎。

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