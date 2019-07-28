送夕陽、迎日出季節不對 台南跨年三部曲停辦

2019-07-28

〔記者吳俊鋒、楊金城／台南報導〕連續舉辦七年的台南「跨年三部曲」，被喻為最爆肝的跨年活動，但二○二○跨年三部曲確定停辦，走入歷史。

冬天雲層太厚 兩活動成功機率不高

由於冬天雲層太厚，首部曲北門鹽田送夕陽及第三部曲左鎮二寮迎日出，成功機率不高，遊客常敗興而返，主辦送夕陽的雲嘉南濱海國家風景區管理處、主辦迎日出的西拉雅國家風景區管理處決定停辦，並會在「對的季節」推出系列活動，行銷最佳美景；主辦第二部曲跨年晚會的市府則從善如流，台南跨年三部曲從此成了絕響。

每年十二月卅一日傍晚在北門井仔腳鹽田送夕陽，接著入夜在高鐵台南站區由跨年晚會接棒倒數，壓軸則為元旦清晨在左鎮二寮觀日平台迎接新年第一道曙光，台南「跨年三部曲」由前市長賴清德命名，至二○一九連辦七年。

左鎮二寮是國內三大追日景點之一，台灣攝影學會副秘書長張萬興說，當地最美的時間在每年五至九月，若前一天有午後雷陣雨，翌晨雲海「出大景」機率高也更漂亮；冬季因天候的影響，要在元旦迎曙光，容易「摃龜」。

今起連八週日辦二寮曙光雲海音樂會

西拉雅風管處今天起將連續八個週日舉辦「二寮曙光雲海音樂會」，讓遊客在最適當的季節，欣賞到絕佳美景。西拉雅風管處長許主龍指出，左鎮二寮擁有全台最低海拔的雲海與日出，尤其雨後水氣充足，巒峰層疊所襯出的磅礴氣勢，猶如潑墨畫的情境，連續八週舉辦曙光音樂會，就是要打造當地夏秋賞景的品牌。

北門水晶教堂將辦音樂會及聯合婚禮

雲嘉南管理處長徐振能也證實停辦北門送夕陽，十月國慶連假時，將在北門水晶教堂舉行音樂會，向遊客推薦夏秋濱海美景。徐振能說，歲末北門送夕陽常因天氣關係，夕陽被厚重的雲層遮住，還來不及送就天黑了，其實鹽田夕照美景在夏秋最漂亮。

徐振能指出，除了國慶連假的音樂會，也將結合水晶教堂與高跟鞋教堂景點，規劃浪漫的聯合婚禮，希望帶動當地觀光發展。

台南跨年三部曲成為絕響，跨年是否僅由熱鬧的晚會活動唱「獨腳戲」，市長黃偉哲表示，跨年方式正在研議、規劃，將以不同的形式呈現，與鄉親們一起倒數、迎新。

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