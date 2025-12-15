南韓Kakao總部接獲「炸彈威脅+射殺員工」 全公司緊急遠端上班

南韓著名網路科技公司「Kakao」今（15）日接獲威脅訊息，不明人士宣稱已在該公司的總部大樓安置炸彈，若未依照指示匯款到特定帳戶，將派人持槍射殺員工。（資料照，法新社）

南韓著名網路科技公司「Kakao」今（15）日接獲威脅訊息，不明人士宣稱已在該公司的總部大樓安置炸彈，若未依照指示匯款到特定帳戶，將派人持槍射殺員工。Kakao已報警求助，並緊急下令約2000名員工改為在家上班或遠端辦公；警方目前已派人前往大樓進行搜索，同時撤離附近民眾。

綜合韓媒報導，Kakao客服中心在今日上午接獲威脅訊息，對方聲稱已將「自製炸彈」安裝在位於京畿道城南市板橋新都市的Kakao總部大樓，如果不依照指示匯款，將派人用私製槍械擊殺特定高層人士，還擴大威脅Kakao位於濟州島的辦公地點。對此，Kakao選擇報警求助，並以員工安全為首要考量，緊急啟動全員遠端辦公措施。

目前警方已派人封鎖大樓的附近區域，並進行安防護，同時出動防爆小組前往大樓內部進行搜索，以確認威脅訊息的真實性與潛在風險。Kakao呼籲所有員工保持警覺，遵守遠端工作相關指示，目前並未決定何時恢復正常上班。

另據報導指出，由Kakao所開發的APP「KakaoTalk」，是南韓最普及的免費即時通訊軟體，在全球各國也擁有極高的使用率。

