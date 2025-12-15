高中班導公告「全班0人報名畢旅返校上課」引熱議 網分享更開心方案

畢業旅行是許多人學生時期的青春回憶之一。情境照。（資料照）

畢業旅行是許多人學生時期的青春回憶之一，但回憶的好壞則因人而異。近期有高3學生PO文分享，由於全班報名參加畢業旅行的同學為「0人」，因此班導只好發布「須在開學日回校上課」的公告，該文一出，吸引超過170多萬人次瀏覽，大批網友一邊吐槽台灣畢旅「行程爛又貴」，還分享改其他行程能玩得更開心等方案。

據了解，這名學生13日在社群平台Threads曬出1張截圖，內容為班導在家長群組發布一項公告，表示經過統計後，班上無人願意報名參加畢旅，因此全班同學須在開學日回校上課，還附註「全班同學須在開學日回校上課，如果有其他計畫安排，請依正常程序請假」。原PO則對此笑虧︰「大概只有我們班0個人去畢旅。」

文章曝光後，眾人除了好奇原PO與同學們不願去畢旅的原因，還有不少網友留言力挺，「我們班也是，行程超爛又貴」、「不用帶學生畢旅，絕對是當老師最快樂的事情之一！」、「不錯啊，現在學生都勇於表達自身的喜好，不想去就不去」、「現在資訊發達交通也便利，畢業旅行已經沒有二三十年前那種特殊性了」、「老師最討厭旅行了，本來只要看到學生8小時，現在變成要管24小時的秩序，別鬧了」。

還有網友建議其他玩法，「可以請假揪全班出去唱歌，搞不好還比畢旅好玩」、「我們也是高中約好集體不參加，之後暑假包遊覽車玩了1個禮拜，遊樂園全去了一遍，其中1天還跑去澎湖」、「當年我們高中畢業旅行也是整班沒人要去，後來就全帶去某科館會議廳看電影、在自己科館歡樂烤肉」。另有部分網友感性表示，「畢旅去的不是踩點，是不用上課跟和最好的同學一起去玩、過夜的回憶」。

