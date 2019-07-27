新北工業區生活污水 納公共管線

2019-07-27

〔記者何玉華／新北報導〕新北市長侯友宜爭取台商到新北市設廠，除了「工業區立體化」強化利用效能，水利局也主動把工業區的生活污水納入公共管線處理範圍，降低工業區污水處理成本。

原自行處理 將納入污水下水道

污水下水道過去以接納住宅區污水為主，工業區必須自行負擔區內生活及製程污水的處理；水利局今年針對工業區內只做為研發或設置總部的建築，因沒有製程污水，主動協助申請接管到公共管線，不僅降低區內污水處理負擔，也減少廠商操作、維護處理設備的成本。

降低業者處理成本 爭取台商設廠

水利局污水設施科科長黃銘昌指出，過去污水下水道排除有營業行為的工廠、廠辦接管，業者必須自行處理後排放，部分業者魚目混珠，亂排廢水，污染環境。將生活污水接管至公共管線後，有助未來追查污染源及改善污染。

黃銘昌說，已陸續拜訪各工業區，包括中和區中原溝流域、土城工業區、三重鴨母港溝上游三重端及五股端。中和中原溝流域主要為乙種工業區，已行文通知區內廿餘家的廠辦大樓，考量接管可能性，其中全球長昇鴻廠辦大樓已經申請納管。

製程沒有廢水工廠 協助申請接管

土城工業區因污水處理廠幾近飽和，廠區將面臨擴建污水處理廠的問題；黃銘昌說，土城工業區的污水處理廠同時也處理頂埔工業區三家大廠廠辦的生活污水，並無製程廢水，若將這部分的生活污水納入公共管線，不僅可以減輕工業區污水處理廠的負荷，也能因應未來工業區立體化後衍生的需求，廠商意願相當高。

而鴨母港溝上游的五股端，經查有五間工廠是沒有製程廢水，屆時擬配合下水道工程納入評估，若有符合需求的區域，會考量延伸公共管線。

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