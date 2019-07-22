高雄／泥水沖進家 鐵道旁住戶要求改善

2019-07-22

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市十九日遭暴雨襲擊，造成淹水災情，正興國中地下室一、二樓淹水，華山國小樂活運動站地下室淹水外，高雄高工PU跑道也泡水隆起，還被網友笑稱「雄工彈簧床」。

正興國中、華山國小地下室 積水已抽乾

教育局長吳榕峯表示，這次淹水有兩個學校災情比較嚴重，分別是三民區正興國中的地下室一、二樓淹水，其地下一樓內柔道、舉重的運動設施泡水，利用四部抽水機抽到昨上午十時才抽乾，並於今天完成消毒。

吳榕峯說，華山國小樂活運動站地下室為獨輪車社團，因為設計有斜坡，昨上午淹水消退殘留泥巴，很快完成清理及消毒。他也要求各校盡速完成環境清理整潔，防範登革熱疫情擴大。

跑道隆起如「彈簧床」 雄工：要求廠商修復

「雄工彈簧床」有學生在上面撐傘跳躍、玩耍影片網路瘋傳，有網友也轉PO在基進黨發言人陳柏惟臉書，並貼文指「欸你知道學校多了一個彈跳床嗎？」「真的？在哪啊？」「在操場跑道上。」

高雄高工總務主任馬健能表示，十九日下午雨量過大，造成操場局部淹水，PU跑道邊緣有裂縫，雨水及空氣從裂縫灌入導致PU跑道隆起，淹水消退後卻發現跑道出現破洞。

馬健能說，PU跑道去年九月剛完工，工程費用約五百多萬元，目前仍在保固期，等天氣放晴後，會要求廠商完成修護，並改善排水系統。

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