《花蓮》老菸槍下場慘 3手指壞死截斷

2019-07-22

〔記者花孟璟／花蓮報導〕一名年約五十歲老菸槍最近到花蓮門諾醫院求診，男子的右手小指、拇指末端發黑，心臟血管外科主治醫師黃振銘說，經診斷，男子罹患的是全名「閉塞性脈管炎」的柏格氏症，只要馬上停止吸菸就可免去截肢命運，由於症狀嚴重右手小指被截肢，但男子雖答應「會試試看戒菸」，但後來仍繼續抽，讓醫師也忍不住搖頭。醫師說，翻找國外醫學文獻還發現，有二起病人陰莖壞死遭到切除的案例，呼籲癮君子儘早戒菸。

罹柏格氏症 手指變黑嚴重要截肢

門諾醫院心臟血管外科主治醫師黃振銘說，醫院近二年已經有六、七個柏格氏症的病例，不算罕見，該名男子剛來求診時右手小指末端已發黑，右手拇指也黑掉一個大洞，雖然有警告他「趕快戒菸症狀就不會惡化」，醫師同時也讓他服用阿斯匹靈、進行血管擴張術來治療，但仍因男子持續吸菸，患部最後仍遭切除。

國外文獻 2起病例「小弟弟」切除

他說，「血栓閉塞性脈管炎」的柏格氏症，會侵襲四肢、特別是下肢的末梢小血管，導致患肢缺血性病變，造成肢體末端發紺黑青、發黑進而壞死，最後只得切除。閉塞性脈管炎目前醫學界對其瞭解還不多，但早在一九二○年代，美國醫師Leo Buerger就已研究發現，患者共同特徵是都有吸菸史，所以閉塞性脈管炎此後又被稱為「柏格氏症」。他也說，翻找國外醫學文獻發現，柏格氏症有二起男性病例發生陰莖缺血性壞死，最後遭到切除！

醫師：戒菸是最有效治療方式

無獨有偶，黃醫師另一名「剁手手」病例是四十歲婦人，也是三十年老菸槍，婦人前後已連續二次到門諾進行截肢手術，右手的食指、中指、無名指都已壞死截斷，婦人甚至第一次手術還沒出院，就被醫師發現人跑到醫院外頭抽菸，果然不久後又到醫院報到。

黃振銘說，只能勸說病人趕快戒菸，但病人主動戒菸的意願似乎並沒有很強。他說，對柏格氏症最有效的治療方式不是用藥，而是戒除菸癮，以免持續出現肢體末端壞死截肢，導致雙手雙腳變「小叮噹」，有手掌卻沒有指頭。

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