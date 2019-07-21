助弱勢溫飽 埔里新設食物銀行

2019-07-21

〔記者陳鳳麗／埔里報導〕國際獅子會300-C3區向總會申請美金十萬元（折合新台幣三百廿萬元），與台灣省甘霖功德會合作，昨日在大埔里地區成立一座新的食物銀行，將以該會原有的埔里、國姓、仁愛、魚池四鄉鎮據點，讓四鄉鎮受助民眾就近領取民生物品，希望能補公部門的不足，能更快速地將物資送給需要的人。

獅子會捐320萬給甘霖功德會

這座大埔里地區食物銀行，昨日在埔里鎮金都餐廳舉行揭牌儀式，並由國際獅子會300-C3區總監葉志宏代表該會將美金十萬元，折合新台幣三百廿萬元的支票，交給負責該座食物銀行運作的台灣省甘霖功德會，由該會理事長洪文明代表接受。

葉志宏表示，這是由獅子會300-C3區寫計畫向總會申請撥款，該座食物銀行將是國際獅子會「免於飢餓」五大志業之一的示範服務站，原先是要在彰化縣設立，後來發現大埔里地區更需要，才調整順序，先設大埔里地區食物銀行，甘霖功德會在埔里等四個鄉鎮都有服務據點，也有冷凍庫等設備，可將物資保存良好。

結合4鄉鎮據點 補公部門不足

葉志宏也說，物資會建置完整檔案管理，避免食物浪費，一些未被發現的弱勢戶，將是兩會未來努力找尋的目標，並透過網路快速聯絡，希望能立即幫助。甘霖功德會理事長洪文明也說，這次與獅子會合作成立食物銀行，是希望補公部門的不足。食物銀行不只發放食物，也有民生用品。

據了解，目前南投縣已有兩間食物銀行，除縣府社勞處設有全縣性食物銀行，另外草屯鎮公所早在二○一三年就率先全縣成立草屯鎮食物銀行。

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