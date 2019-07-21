基隆北市第3條快捷公車 9月上路

2019-07-21

〔記者林欣漢、盧賢秀／基隆報導〕基隆市長林右昌昨表示，基隆到台北市第三條快捷公車預計九月通車，將從八斗子車站發車，沿途行經海科館、北寧路、中正路、義一路，接中山高速公路到台北市圓山轉運站。

基隆市目前有一○八八及二○八八兩條快捷公車，第三條快捷公車在去年六月審議通過，交通部核定由首都客運經營，原訂今年三月通車，但籌備工作遇到困難，包括台北市政府對於轄內的路線及停靠站點有意見；此外，政府原本要求業者以閒置遊覽車行駛，但暖冬、春遊補助接連登場，遊覽車供不應求，導致上路期程延後。

林右昌表示，感謝立委蔡適應的穿梭協調及努力爭取，第三條快捷公車預計九月通車；蔡適應服務處表示，路線由八斗子車站發車，經北寧路、中正路、義一路後接中山高速公路到台北市，行經南京三民、忠孝東路，經建國高架橋到圓山轉運站。

另外，基隆市八堵火車站前方路口車禍頻傳，警方表示主因是車輛迴轉或駕駛不當造成，去年發生四十三件交通事故，今年到六月上旬也有二十件車禍，市府道安會報決議將禁止迴轉；市府表示，擬縮小路口的範圍，限制車輛穿越及迴轉，並設置行人穿越道，預計八月中旬完成標誌標線劃設。

八堵火車站前路口縮小後，機車往市區方向可利用八堵路一二七巷口進行待轉，汽車往市區方向必須到前方約五百公尺處的八堵加油站路口迴轉。

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