鹿港木雕師李秉圭 獲「人間國寶」雙認證

2019-07-20

〔記者張聰秋／鹿港報導〕雕出光芒！七十歲的彰化縣鹿港鎮木雕大師李秉圭是木雕世家的第五代傳人，從事木工逾一甲子，二○一三年獲文化部指定為文化資產保存技術「鑿花技術」保持者，再獲文化部肯定，獲得重要傳統工藝「傳統木雕」保存者肯定，風光摘下俗稱「人間國寶」藝師雙認證。

鑿花技術、傳統木雕 2項摘殊榮

「人間國寶」是藝術創作界最高榮耀，全台目前在布袋戲表演藝術領域，以布袋戲藝師陳錫煌獲得雙認證的「人間國寶」為代表，李秉圭則是憑藉無人能比的刀工，在木雕工藝摘下雙殊榮。

李秉圭，精通書藝、木雕、神轎創作，五專唸企管畢業退伍後卻「不務正業」，選擇年幼就開始在木屑堆裡翻滾的家業，跟著榮獲教育部首屆「國家薪傳獎」民族藝師頭銜的木雕大師、國寶級藝師李松林學木雕，基本功扎得夠深。

「工作工作再工作！」被問及拿到雙認證的心得，李秉圭謙虛說，工藝作品不能靠嘴巴說要靠不斷地做，要花精神、費體力和腦力，更重要的是，要透徹瞭解創作人物、神像的特質，把特質帶進木頭裡，賦予新生命力，好比說關公神像，神像、帽子、衣服、手勢等都有一定的題材和規矩，要能在既定模式中做變化，融入姿態動作和臉部表情，就能雕出有生命力又與眾不同的作品。

李秉圭作品從神轎、神像雕刻到木雕鑿花無以計數，收藏家和訂製者遍佈全台，不乏外國者，為讓傳統技藝傳承，他不藏私，積極配合文化部薪傳計畫教育新世代，本身也樂於參加研討會和開放工作室供人參觀，他說，傳承不僅是延續早期的東西，更要加入個人思考，思考養成來自於不間斷地做。

文化部今（廿日）將授證頒發「人間國寶」證書，彰化縣長王惠美、鹿港鎮長許志宏、縣議員凃淑媚、黃俊源等人，昨專程到李秉圭住家祝賀，送上「神韻巧藝」書法，肯定他技藝精湛，堪稱一代大師。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法