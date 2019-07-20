全台唯一人力擺渡 「新店渡」持續營運

2019-07-20

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市碧潭全國僅存的人力渡船新店渡，日前傳出因為乘客少、票價低可能停駛，新店區長林煌源表示，新店渡船超過百年歷史，考量「新店渡」在交通及文史觀光的功能性，「新店渡」會持續營運，並適度調整船夫的待遇。

乘客少票價低 船夫僅1人

早期碧潭吊橋尚未興建，「新店渡」是新店溪兩岸的重要交通工具，如今「新店渡」為新店溪流域僅存的人力擺渡渡口，也是全台唯一人力擺渡，深具地方文化特色。

百年歷史 具交通、觀光功能

日前傳出因為乘客少、票價低，新店渡船可能停駛，新店區公所經建課長楊景超說，新店渡船的經營權由區公所對外招標，船夫的收入來自單程廿元的船票及每年的合約薪資，現任船夫李先生已經服務十多年，每天上午六點至傍晚七點開船，李先生是唯一的船夫，他休假時由兄弟暫代操船，近年搭乘人數略減，每個月約一千人次，也影響到船夫的收入。

新店區長：仍有保存價值

林煌源說，近年來因大眾交通運輸發達，渡船人數有逐漸下滑現象，新店渡船仍為當地居民大眾運輸工具之一，並且還扮演觀光旅遊的角色，區公所評估其交通、觀光及文史需求，認為「新店渡」仍有保存價值，未來還會評估結合周邊景觀特色及調整營運管理，保存在地人文景觀特色。

碧潭新店渡登錄文化景觀

楊景超指出，碧潭「新店渡」已登錄為文化景觀，公所每年也在招募船伕，期許有興趣的志工一起加入，讓全台唯一人力擺渡的獨特文化繼續傳承。

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