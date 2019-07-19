全國義民祭在竹縣 週日迎義民爺遶境

2019-07-19

〔記者黃美珠、蔡孟尚／竹縣報導〕農曆七月廿日義民節祭典今年將落在國曆八月廿日，縣府文化局主辦的「義魄千秋～二○一九全國義民祭在新竹縣」本週日（廿一日）將迎請義民爺到祭典區遶境祈福，依傳統儀式舉行安座大典，揭開活動序幕。

義民節當天依例在義民廟舉辦祭典、且全程記錄影像，當晚義民之夜首度轉往竹東，在中興河道仁愛停車場，由榮興客家採茶劇團演出客家大戲「大士收妖」，現場發放限量義民爺紀念平安符。

新竹縣長楊文科說，褒忠亭義民節祭典是國家指定的重要民俗中，唯一屬於客庄的無形文化資產。今年義民祭典由「九芎林聯庄」輪值，祭典區包含芎林、竹東、橫山、尖石、五峰等五個鄉鎮，是義民祭十五聯庄輪值祭典區中地理範圍最大的。

今年義民祭的特色，將強化義民祭典科儀程序，全程記錄外，著重教育扎根及客家文化推廣，系列活動將有義民故事校園巡演、義民文化講座、義民小旅行、客家大戲藝文展演等。

新竹縣文化局長李猶龍說，縣內的玉米雞劇團今年首度用義民故事做主軸，以兒童喜劇的創作方式，在祭典前到祭典區內的十四所國小校園巡迴演出，讓學童了解客家義民文化。

文化局也計劃在八月三日、十日下午兩點，分別在竹東蕭如松藝術園區、竹東文創藝術園區舉辦「義民文化講座」，即日起開放報名，洽詢電話0800-585189，另將推出「義民祭小旅行」帶領遊客深度認識義民祭。

此外，日前有國外旅遊節目，前往新竹縣百年古蹟北埔鄉慈天宮拍攝取景，為求效果竟把中門關上又打開收音，管理委員會總幹事姜瑞金當場目睹立刻制止。要求「入境隨俗」，尊重寺廟中門不能隨意開關的禁忌。

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