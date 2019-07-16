平鎮廣仁公園清水磚害跌 客家局允改善

2019-07-16

〔記者李容萍／平鎮報導〕市府客家事務局四月才風光在平鎮區廣仁公園舉辦「讓朵朵梅蕊飄揚在八字圳的天空—台三線宋屋庄生活街區環境營造工程」啟用典禮，時隔僅三個多月，公園內部分鋪面及遊具區旁的鋪面雖以清水磚翻新，但遇雨濕滑，造成路過里民跌倒，甚至傷重到得通報救護車送醫。

對此，客家事務局表示，將統計清水磚鋪面面積及改善經費，並辦理改善工程；平鎮區公所允諾會負責公園內樹木全區修剪，路燈照明優化及打除遊具區彈性地墊與鋪面間的緣石。

市議員黃敬平昨邀客家事務局、平鎮區公所到公園現勘，廣仁里長黃秀滿表示，每逢下雨，清水磚鋪面就變得濕滑，長出的青苔清不勝清，習慣前往廣仁公園遊憩的小朋友及年長者進出頻繁，廣仁里辦公處三不五時就會接到反映有人跌倒，每次聽到氣象預報要下雨，都讓她很擔心又有意外要發生；且新翻修的磚椅座位一坐上去就會褪色，讓人根本不敢坐下乘涼休息，這些都讓改建的美意大打折扣。

黃敬平認為，清水磚的鋪面遇水變得濕滑，是選材時沒有考量好，應檢討改為抿石子材質以增加防滑係數；遊具區彈性地墊與公園鋪面介面銜接處的緣石容易絆倒民眾，也應打除，公園內夜間因樹葉遮蔽路燈造成視線不良，應全區修剪，舊式路燈也應汰換成ＬＥＤ白燈，增加照明。

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