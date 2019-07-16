南投縣府稽查肥料廠 北港村民高喊撤照

2019-07-16

〔記者佟振國／南投報導〕「撤照！其餘免談！」南投縣國姓鄉北港村的肥料工廠遭檢舉製造空氣與水污染，縣府相關單位昨聯合會勘稽查，鄉長丘埔生及村民到場表達「只要觀光，不要肥料工廠」的訴求，業者雖強調已有改善臭味，工廠也絕無排放廢水，但村民怒斥「睜眼說瞎話」，縣府則允諾二週內彙整稽查結果進行裁處。

污染疑慮 縣府︰2週內裁處

國姓鄉北港村台廿一線北原路旁，三個月前由松圃農業生物科技公司開設有機肥料廠，但村民不滿工廠不時散發濃烈腐臭味，方圓二公里的住家、餐廳、民宿、學校無一倖免，上週三（十日）更被村民發現疑似排放污水，北港溪上游已被列為水質水源保護區，下游是自來水大旗淨水廠，當地及全鄉面臨空氣及水污染雙重威脅。

縣府接獲民眾陳情檢舉，昨由建設處副處長陳錫慶率農業、地政、環保等單位聯合稽查。

初步發現原先做包裝水的廠房，有違規增建情形，對於違章部分將由鄉公所查報；至於空污部分，廠區內仍飄散淡淡酸味及腐臭味，村民狂酸「已是三個月來最不臭的一天」，質疑業者早已做好準備，縣府稽查形同虛設，鄉長丘埔生等人更質疑肥料工廠有使用動物內臟或廚餘，才會製造惡臭，會持續抗爭。

業者︰加強防臭 絕無排廢水

肥料廠人員強調，已加強各項臭味防治措施，並配合停止收受含高氮素易引發異味的原料，先前也僅使用食品加工後的廢料，至於本月十日是在清洗廠區水溝，避免孳生小黑蚊，絕無排放廢水，今後廿四小時開放廠區供村民檢查。

松圃公司也發表書面聲明，強調設廠宗旨是為解決埔里、國姓、魚池地區廢棄香菇太空包的環保問題，香菇太空包的木屑是很好的有機肥料資材，希望協助在地產業解決環境問題，能利用生物科技製造便宜有效的有機肥，並回饋在地農民。

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