板橋一次變電所搬室內 建物年底完工

2019-07-15

〔記者邱書昱／新北報導〕位於新北市土城區金城路的台電公司板橋一次變電所，即將在二○二○年從目前的戶外搬遷到附近的室內，立法委員吳琪銘昨天偕同議員、里長會勘，了解作業進度；台電表示，占地四．八公頃的變電所遷移到室內後，可釋出二．一公頃土地，其中近四成約○．七公頃規劃綠色廊道、自行車道及廣場，預計今年底完成室內化的主建物，明年上半年進行輸電線路遷移、改接工程。

建於一九六九年的台電板橋一次變電所，供應台北市中正、萬華區，及新北市土城、樹林、三峽、板橋等區共約六十五萬戶用電，是傳統的戶外式變電所。

明年上半年進行輸電線路遷移、改接

吳琪銘表示，五十年前興建變電所時，周邊是一大片農田，但現在住宅林立、人口密集，高壓電塔及纜線、惱人的設備噪音、電磁波等疑慮困擾附近居民，多次向中央反映遷移，經濟部在二○一七年啟動「變電所室內化工程」。

另外，新北市議員黃永昌也曾會勘、爭取，要求中央和地方政府攜手推動變電所盡快改為室內化。

釋出土地規劃綠色廊道、自行車道

台電公司表示，配合新北市政府變更土城區都市計畫，將變電所改成室內，分為Ａ、Ｂ兩棟合計約二．七公頃，台電會回饋市府○．八五公頃作為鄰里公園及商業區，另外還有○．七公頃是綠色廊道、自行車道及廣場。

今年十一月先拆除六座鐵塔、電塔

台電說，今年十一月先拆除六座鐵塔、電塔，今年底完成室內化的主建築，明年上半年陸續進行輸電線路遷移、改接工程，室內化後可以避免暴露在外的高壓電受到環境、動物影響，金城路段也會退縮三十公尺，種植樹木打造綠美化環境，並規劃設置萬大樹林線捷運站的出入口。

針對民眾擔心電磁波影響健康，台電強調，家中的電器也都有電磁波，變電所輸電線路的電磁場比家中的電器更小，並保持適當距離，請民眾放心。

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