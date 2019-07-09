台13甲線截彎取直 9月底可通

2019-07-09

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕台十三甲線苗栗縣造橋隧道至北勢大橋截彎取直、拓寬工程正進入最後一哩路，公路總局連三天拆除已廢校的豐湖、富田國小前人行陸橋；後續還須進行高鐵橋下道路降挖工程、彼岸橋穿管、鋪路等，總工程預計九月底完工，還給用路人安全通行環境。

施工7年 收尾趕進度

台十三甲線為苗栗縣重要南北幹道，過去因造橋段多彎道易造成車禍事故，自二○一二年起苗栗縣政府、公路總局進行道路截彎取直、拓寬工程，從造橋隧道至北勢大橋共六公里長，分北、中、南三段施工，目前剩南段的大衛營至北勢大橋路段尚未完工。

公路總局苗栗工務段長陳禎康表示，由於該路段附近很多民宅，加上配合電桿移除、電纜地下化、管線遷移等作業，增加施工難度，近期又逢連日大雨，導致作業無法進行，以致原定八月底完工的工程將再延一個月，預計最快九月底可讓全線暢通。

2廢校通學陸橋拆了

而二○一四年陸續廢校的豐湖、富田國小前人行通學陸橋早已廢棄無人使用，為配合道路拓寬，公路總局將連續三天進行夜間拆除作業，採階段式管制通行及道路管制，已於昨日完成，兩座陸橋正式功成身退。

陳禎康說，後續還須進行高鐵橋下四百公尺長路段降挖一點二公尺工程、並配合管線遷移，而彼岸橋主體工程已完成，但還需管線穿線及鋪設AC路面、移除電桿等，將加速趕工，盡快提供安全、舒適的用路品質。

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