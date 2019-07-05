台化發氣爆慰問金 台西每人2500元

2019-07-05

〔記者林國賢／雲林報導〕六輕園區台化公司芳香烴三廠於四月七日氣爆，周邊鄉鎮居民惶惶不安，台化公司公告，將發放每一位台西鄉民二千五百元「關懷慰問金」；台西全鄉約二萬三千四百多名戶籍人口，總發放金額近六千萬元。

15日將撥入鄉民金融帳戶

台西鄉長林芬瑩表示，這項補償金本月十五日將撥入鄉民的金融帳戶，公所與農會只是發放補償金窗口，未來仍會嚴格監督六輕，做好工安及污染防治工作。

六輕台化芳香烴廠四月氣爆並引發大火，事件過後，台西鄉魚塭養殖文蛤出現暴斃情況，業者認為與氣爆造成巨響及污染有關，要求台塑企業負責；台化公司人員多次到台西鄉與地方溝通補償事宜。

4.7前設籍 未成年由代理人領取

前天台西鄉公所在官網公告「台灣化學纖維股份有限公司氣爆補償金作業」辦法，今年四月七日(含）以前設籍台西鄉鄉民每人補償二千五百元，採一次性發放。

該辦法指出，補償金將以轉帳方式匯入曾申請台西鄉民福利金金融帳戶為準則，鄉民若有其他帳戶可於本月十日前向公所社會課提出更換帳戶要求，另未成年的鄉民可由指定代理人簽立聲明轉帳切結書，匯入指定代理人的金融帳戶。

台西鄉丁姓民眾表示，台塑補償二千五百元雖不滿意但仍可接受，不過，台塑必須加強六輕工安及污染防治，做好企業本身責任，而不是花錢了事，政府也要建立工安應變機制，別讓百姓生活在恐懼不安之中。

養殖業指屬補償金 仍要爭賠償

台西養殖權益促進會理事長林源泉表示，台化公司發放的二千五百元是屬補償金，並非針對氣爆造成養殖魚塭污染損害賠償，該協會仍會持續向台塑企業提出污染賠償，若未獲回應不排除提出告訴。

六輕所在地麥寮 補償還談不攏

至於六輕所在地麥寮鄉補償方案，因地方對於補償內容仍有意見，尚未定案。

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