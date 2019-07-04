六輕氣爆污染仍未賠 麥寮8日封路抗爭

2019-07-04

〔記者林國賢／雲林報導〕台塑六輕四月氣爆賠償喬不攏，台西養殖權益促進會昨表示，台塑至今未對污染賠償給予滿意回應，將全力支援麥寮封路抗爭，讓工安、污染禍首付出代價。

將於進入六輕3條要道抗議

麥寮地方人士已提出路權申請，八日上午將於台塑六輕廠特一號道路、砂石專用道、雲一五四道路等進入六輕主要道路抗爭， 訴求「要工安、顧生命」捍衛居住正義，要求政府還給麥寮公道，台塑還給麥寮清淨、安全家園 。

台塑：與公所協調 已有結論

台塑麥寮管理部指出，氣爆事故後公司全力協助周邊居民損害復原，也與麥寮、台西兩公所協調賠償事宜，並有初步結論，從未規避應負責任，封路圍廠將付出沉重社會成本與代價，公司會加強與地方溝通，盼打消抗爭。

台西養殖權益促進會理事長林源泉表示，台塑只與公所等單位協調，不肯與真正受害養殖業者協商，根本是逃避責任，且養殖業者並未委託公所代為談判，台塑與公所任何結論，業者都不會接受與承認。

縣議員黃淑鈴說，污染者賠償被害者損失天經地義，六輕量產廿年來，台西、麥寮養殖環境每況愈下，養殖業者哀鴻遍野，工安發生後對賠償方案推三阻四，極盡拖延和挑撥能事，造成地方對立，如此危害地方和破壞環境的資本家，必須嚴厲譴責。

台西警分局表示，已掌握八日抗爭資訊，並針對當日交通疏導及秩序維護展開推演規劃，將抗爭的影響降至最低。

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