二月才完工 房裡老街地磚又壞了

2019-07-04

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮房裡里房裡老街附近有順天宮、有形文化資產古蹟蔡泉盛號，公部門於十幾年前在老街鋪上石板磚，但地磚凹凸不平導致民眾摔傷，引發民怨，經苗栗縣政府重新鋪設，於二月底才完工，但居民近日發現，新鋪老街地磚竟已損壞，質疑縣府工程品質有瑕疵。

仍在保固期 苗縣府將請廠商修復

縣府水利處城鄉發展科指出，已接獲地方通報苑裡鎮房裡里老街毀損一事，初步了解應該是重車行經或車輛高速行駛，產生瞬間較大重量，因此壓壞新鋪的混擬土路面。

水利處城鄉發展科表示，由於工程仍在保固期，將請施工廠商前往修復，也呼籲民眾以後開車行經時，請速度放慢，大車也盡量不要利用老街通行，以免造成老街路面損壞。

苑裡鎮房裡老街附近有順天宮、有形文化資產古蹟蔡泉盛號，公部門於十多年前，進行形塑老街風情營造，將路面鋪上石板磚。

但是，因為石板磚鋪面凹凸不平，且經長年車輛輾壓損壞，讓騎摩托車或腳踏車的用路人，十分不舒服，甚至導致騎士摔傷，引起地方抱怨，中看不中用。

苗栗縣長徐耀昌為此，曾前往會勘並指示改善，於今年二月底完工，主要是刨除石板磚路面，改鋪設壓花地坪路面，解決路面高低不平情形，不料，不到半年，新鋪壓花地坪就出現裂損。

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