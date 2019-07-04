鹿港肉包名揚日本 台灣包打敗中華包

2019-07-04

〔記者劉曉欣／彰化報導〕台灣國民飲料珍珠奶茶近來在日本爆紅，但在日本，台灣小吃是「肉包」比珍奶更有名！原本在日本賣肉包都是打著「中華肉包」招牌，自從二○○三年小林貞郎向鹿港阿振肉包拜師學藝，返回東京開店後，「台灣肉包」取代了「中華肉包」，成為日本人的高人氣美食！

東京美食名店老闆 曾到彰化學藝3年

鹿港阿振肉包老闆鄭永豐說，小林貞郎曾在台灣教日文，吃過該店的肉包後，覺得比日本的「中華肉包」好吃太多了，登門請求拜師學藝，他被小林的誠意所感動，破例收為徒弟，小林學了三年半，二○○三年底在日本東京世田谷區開店，店名就叫「鹿港」，主打手作台灣肉包。

鄭永豐說，小林一開店生意就非常好，成為日本的美食名店，從此日本許多地方賣的肉包，都改叫「台灣肉包」，讓「台灣肉包」取代「中華肉包」而名揚日本！

而小林貞郎經常來台向師傅鄭永豐請益，前不久也再度來台，這是開店後第十五度來台，小林一來到鹿港，就到佛堂前向師傅鄭永豐的雙親牌位上香致意；鄭永豐說，這讓他非常感動，日本徒弟感念師傅父母對他的好，雖然他的父母先後離世，小林一來就上香，真是有情有義。

也正因為小林的「鹿港肉包」店為「台灣肉包」做了最好的宣傳，許多日本人來台，也都指名要吃台灣肉包，來到鹿港小鎮，當然指名要吃鹿港肉包。

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