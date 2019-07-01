台南原台南州會修復 重現5個牛眼窗

2019-07-01

〔記者蔡文居／台南報導〕市定古蹟原台南州會修復工程，針對原舊市議會外觀的加蓋建築，昨天已全數拆除，老建築的五個牛眼窗重見天日，令人驚豔。文化局長葉澤山表示，預計明年中，古蹟本體即可完成修復。

原外觀加蓋建築 昨全數拆除

不過，因拆除面積很大，不少人誤以為是要整棟拆除，認為太可惜。葉澤山昨天澄清說，這誤會大了！可能因拆除面積大，民眾才有此誤解，目前是進行古蹟修復，只是拆掉前面加蓋的部分。

原台南州會（舊台南市議會）於日治時期昭和十年（一九三五年）興建，迄今已八十四年，二○○四年指定為市定古蹟。

建築外貌呈現日治後期常用的現代主義樣式，立面僅以垂直（窗框）水平線條（出檐雨庇）分割，另三樓窗框上有開圓窗（牛眼窗），建築簡潔、典雅。最近修復工程將昔日加蓋的建築拆除，五個典雅的牛眼窗重見天日，令人驚豔。

葉澤山表示，修復工程去年動工，經費約四千五百萬元，目前工程稍有延遲，主要是前面加蓋的部分，因原有樑柱被拆掉，為避免拆除時坍塌，而花了三個月進行結構補強，直到最近才將增建的部分拆除。

預計明年中 完成古蹟修復

他說，原本大家所熟知的舊議會階梯，都是後來加蓋的，未來修復完成後不會再出現，屆時會跟台灣文學館的建築線齊一，牛眼窗也會凸顯出昔日的典雅特色。預計明年中即可完成古蹟修復工程，然後進行內部裝修，做為中西區圖書館之用，圖書館預計明年底完工，屆時也會將舊議會融入圖書館的配置中，目前已在設計。完成後，將會是台南的另一個新景點。

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