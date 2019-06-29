溪州果園雞屎臭 居民質疑經營基肥場

2019-06-29

〔記者顏宏駿／彰化報導〕臭到吃不下飯！彰化縣溪州鄉一位鄭姓農民租用河床地種植芭樂及紅龍果，運來大量的雞屎及基肥，惡臭味讓附近村民食不下嚥，昨天縣議員黃盛祿邀集環保局人員到場稽查，村民懷疑鄭姓農民「掛羊頭，賣狗肉」，以種水果為幌子，實際是在經營「有機土的發酵場」（基肥場）。環保局表示，該農民有耕作的事實，稽查時臭味並不明顯，因罪證不足，並未開罰。

環局稽查 農民︰用有機肥改良土質

鄭姓農民向環保局官員表示，他租地耕種，土壤貧瘠才用有機肥改良土質，從未拿來作有機肥場圖利，在居民因臭氣抗議後，他馬上用塑膠帆布改善。

這位農民在半年前租用一處位於堤防邊的濁水溪公有地，而堤防的另一端就是住家聚集的村落。縣議員黃盛祿接獲得居民陳情，昨天邀集環保局稽查人員到場勘查，發現該場近一公頃的河川地，種植約二分地的芭樂和火龍果，田間覆蓋的有機土約有二十公分高，而在該農田的另一邊，則是有機土和基肥曝曬場，其中一處用塑膠袋覆蓋，以防止臭氣蒸散。

到場的環保局官員說，農民租地耕作，並使用有機肥做為肥料，並未有違法之處，而且現場臭味並不明顯，並未達到空氣污染程度，故不予開罰。但當地村民廖文璋說，他們長期與這個「雞屎場」為鄰，現場有機肥「超乎尋常」的多，才兩分地的農田竟要那麼多的有機肥，他認為農民以耕作為幌子，其實是作有機肥發酵場，藉此圖利，現場有一部挖土機，這部挖土機專門翻攪有機土，趁機出貨。

當地一位居民也表示，在最近一週內，每天都臭不可聞，鄭姓農民疑似接獲通報，前天已用大塑膠布把基肥蓋住，所以昨天稽查時臭味未達開罰標準。他們擔心，將來帆布拿掉，臭味再現，居民又要食不下嚥了。對此，環保局官員表示，已告誡該場農民，並責成當地村長，若發現臭味再現，立即規勸，一旦屢勸不聽，他們就會開罰。

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