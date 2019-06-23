一Ｏ八課綱高中學習歷程 畢業後5年可刪

2019-06-23

今年高一新生實施 資料上傳由國教署管理

〔記者吳柏軒／台北報導〕高中學習歷程檔案被視為一○八課綱成功與否的關鍵，昨一場論壇上，大學及高中各派出專家向家長重申，學習歷程檔案需經教師認證，勿信補習班廣告；教育部國教署也解釋，檔案畢業後五年可刪除。大學招聯會預計今年八月到明年四月間，陸續公告未來招生各大學對於學習歷程檔案要參考的核心項目與詳細內容，讓今年入學適用新制的高一新生提早準備。

需經教師認證 勿信補習班廣告

全國高級中等學校教育產業工會、台灣師範大學等鎖定家長關心的「高中學習歷程檔案」議題，昨在北市成功高中舉辦論壇，會場擠進逾六百名關心未來升學重點的師生及家長。國教署代表蕭育琳指出，該檔案與現行書審資料相同，但須每學期上傳至教育部國教署管理，學生可自主上傳，禁止竄改，具可信度，另需高中教師認證，學生畢業五年後可申請刪除。

招聯會8月起陸續公告 參考核心項目

中央大學招生組長周弘偉強調，大學將會重視學習歷程，並著重校內學習表現，避免校外表現受到貧富差距干擾，且經過高中教師認證，也比現行書審資料更可信。另他重申，第二階段個人申請的書審不得夾帶學測成績，避免影響教授判斷，若有此情況，將扣分處理。

中央大學附屬中壢高中教務主任王敏芬則痛斥，有補習班宣傳可幫學生製作學習歷程檔案，這是謠言並挑戰高中教師多年苦心，未來檔案的學習成果須經教師認證，若學子拿造假資料，將得不到認證資格。

大學招聯會執行秘書戴念華說，預計今年八月起公布各大學對學習歷程檔案要參考的核心項目，十一月陸續定案，明年四月公告細節內容，七月開會制定學習歷程檔案與將來面試、筆試之間的佔比。

教育部高教司長朱俊彰表示，一○九、一一○學年這兩年採現行制度，不重大更動，但會全力協助一一一學年新制的宣傳，另會保障重考生、僑外生等入學權益，不因實施學習歷程制度而受影響。

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