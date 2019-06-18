陳吉仲：父親使用巴拉刈 差點挖眼

2019-06-18

〔記者林惠琴／台北報導〕高雄市長韓國瑜日前舉辦造勢集會時，公開批評政府將禁用巴拉刈造成農業成本增加、是背離農民。農委會主委陳吉仲昨日駁斥指出，巴拉刈是高風險劇毒、致癌性的農藥，自己的父親因為使用巴拉刈，差點整個眼睛挖掉，目前全球已有七十七個國家禁用，而且有較安全、成本更低的替代用藥，希望韓市長不要未深入了解政策就批評。

農委會預計明年二月起禁用巴拉刈，遭到韓國瑜批評，陳吉仲強調，新制從專業角度出發，是為了消費者的食安，更為了農民的健康著想。

陳吉仲說明，過去不論是國民黨或民進黨執政，均致力於高風險劇毒、致癌性農藥退場。針對巴拉刈退場機制，陳吉仲提及，會提供替代藥劑給農民，且巴拉刈用在紅豆要訂殘留量，但替用的壬酸藥劑經安全性評估不用訂殘留量，成本又比巴拉刈便宜、每公升二十元，是往前邁進的農藥退場機制。

陳吉仲並強調，自己的父親就是使用巴拉刈，被噴到差點整個眼睛挖掉，直言「中國、韓國都把巴拉刈禁掉了，泰國也要禁掉了，那我們為什麼還要讓農民繼續使用對健康不好的農藥呢」？

已故毒物專家林杰樑生前極力倡導禁用巴拉刈。林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，巴拉刈具有腐蝕性，接觸到口腔、皮膚黏膜，甚至眼睛，都可能造成傷害。

顏宗海說明，國內市售巴拉刈濃度為二十四％，但國外有研究發現，光是以濃度二十％的巴拉刈為例，成人誤喝七．五毫升就輕微中毒，引發口腔、腸胃道黏膜受損；七．五至十五毫升中等以上中毒，可能發生肺纖維化、呼吸衰竭與多重器官衰竭；超過十五毫升嚴重中毒，更是快速發生多重器官衰竭。

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