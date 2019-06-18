長榮航勞資協商 確定可直播／勞動部政次擔任主持人 范雲、柯莉娟協同

2019-06-18

〔記者李雅雯、蕭玗欣／台北報導〕長榮航空空服員取得合法罷工權後的第一次正式協商會議敲定六月廿日舉行，勞動部昨召集長榮航空勞資雙方進行正式協商會議的第二次會前會，會中決定由勞動部政務次長劉士豪擔任協商主持人，台灣大學社會學系副教授范雲、律師柯莉娟協同主持，屆時將對外直播。

劉士豪表示，勞資雙方同意在台北凱撒飯店進行正式協商，費用各分攤一半，雙方都同意媒體進入大會議室現場，可對外直播。勞資雙方亦都同意主持會議的人選，當天議題討論由工會訴求順序進行。

桃園市空服員職業工會副秘書長周聖凱表示，對於勞動部新聞稿「達成勞資共識」等語句不滿意，因直播、主持人選等細節都是由長榮航空說了算。若當天協商破局，工會已拿到合法罷工權，會視情況做判斷，不排除任何可能。

長榮航空則推崇柯莉娟律師理論、實務俱佳。至於堅持直播，是因為唯有以公開、透明的方式協商，才能避免各說各話，並接受公評。

另一方面，台鐵產業工會昨指出，去年十一月普悠瑪列車事故後，台鐵局長當時表示，已獲政院支持，將為員工加薪一到兩萬元，但至今沒下文，低薪留不住人，新人離職率達三成。

台鐵企業工會本月初已發函府院及交通部，要求說明調薪方案。交通部回應已請台鐵與企業工會討論，提出希望調薪細節內容，將呈交行政院參考。

台鐵表示，已爭取各項職務津貼及獎金，並研議爭取員工福利獎金，而新進人員離職率為三．一％、較往年八％大幅降低。

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