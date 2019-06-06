晚期肝癌二線標靶藥 納健保給付／一線標靶藥申請條件也放寬 每年共約2200人受惠

2019-06-06

〔記者林惠琴／台北報導〕癌症患者福音！衛福部健保署長李伯璋昨表示，今年六月起，健保放寬晚期肝癌患者一線標靶藥使用標準，並將二線用藥納入給付；同時也擴增特定肺癌標靶藥使用，減輕患者負擔。

李伯璋說明，放寬一線標靶藥健保給付條件，每年增加約五千四百萬元至五千五百萬元支出，約八百人受惠；二線標靶藥納入健保給付，每年增加約四億至六．五億元支出，約一千人至一千四百人受惠。

原本晚期肝癌患者若無法開刀，須在六個月內、進行三次電燒等局部治療失敗，才能申請健保給付一線標靶藥物。台灣肝癌醫學會秘書長林成俊表示，短期內接受太密集局部治療，可能損傷患者肝功能。

經醫學會反映，健保署放寬規定，新制十二個月內、進行三次局部治療失敗，即可申請健保給付一線標靶藥物。

二線用藥原本自費每顆900元

林成俊指出，此舉免除不必要的影像學檢查與輻射暴露，不需頻繁往返醫院，必要時也有較足夠的肝功能再拚二線治療。

雖然放寬一線標靶藥物健保給付條件，但李伯璋提到，約三十五％至五十五％患者仍無效，必須使用二線標靶藥，因此同步將二線用藥納入健保給付，原本自費每顆約九百元、患者須每天吃，負擔不小。

台灣消化系外科醫學會理事長李金德說明，一線用藥可阻斷肝癌細胞血管生成與腫瘤細胞增生，延長肝癌患者存活期、延緩疾病惡化，二線用藥可接軌治療。林成俊表示，以往晚期肝癌患者平均壽命約六個月，近年一、二線用藥接軌治療，已可延長至二十六個月。

擴增特定肺癌標靶藥使用

此外，健保署科長連恆榮補充，一款健保原僅給付用於特定基因突變局部晚期或轉移性鱗狀組織非小細胞肺癌的標靶藥，從六月起，也擴增用於化療期間或之後惡化的局部晚期或轉移性鱗狀組織非小細胞肺癌，預計每年約三百九十一人至四百三十六人受益。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法