不必靠鐵鍋 適量紅肉就能補鐵

2019-06-04

〔記者羅碧／台北報導〕國人不僅常會吃保健品補鐵，近年更風行用鑄鐵鍋烹煮，食材更可口，還能釋出鐵離子，但也有人憂心以鐵鍋長期烹煮，恐攝取過多鐵質。林口長庚醫院毒物科醫師顏宗海表示，醫學文獻證實，在一些落後國家的確有人會用鐵鍋烹煮食物增加鐵質的吸收，但在台灣，要補鐵未必要靠鐵鍋，但也不必擔心罹癌問題，反倒是很多人吃紅肉補鐵，更要注意攝取量。

建議每週攝取量低於500公克

顏宗海表示，紅肉已被世界衛生組織下面的國際癌症研究中心（ＩＡＲＣ）列為二Ａ級致癌物，也就是「動物實驗證實會增加罹癌風險，可是在人體沒有證據」，建議紅肉每天不要吃超過七十公克，一星期不要超過五百公克，以降低罹患大腸癌等風險。

身體沉積大量鐵質 傷心、肝、關節

顏宗海也提醒，若是長期高劑量使用鐵補充劑，或長期輸血，或紅血球被大量破壞（如溶血），會使鐵質不正常地沉積，身體組織大量沉積鐵質，導致多個器官如心臟、肝臟、內分泌及關節受損，所以有些長期輸血者必須要使用排鐵劑排出體內多餘的鐵，但臨床上常用的排鐵劑deferoxamine也有一些副作用，須小心使用。

郵政醫院營養師黃淑惠表示，在酸性的環境下，鐵鍋的鐵會被溶出來，但人體腸道對鐵的吸收率大約是十％到三十％，自己有一個調節機制，不會因此就中毒，但也不用因貧血而買鑄鐵鍋補鐵，效果有限。我國飲食建議是成年男性每天攝取鐵質建議量是十毫克、女性是十五毫克，無論男女，上限不能超過四十毫克；十二歲以下不能超過卅毫克。

國人每日鐵攝取建議量及上限

醫師指出，鐵鍋炒菜可以補鐵也不會中毒，但不需刻意用此方式補鐵；圖為情境照。（記者羅碧攝）

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