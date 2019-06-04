26%老人貧血 儲鐵蛋白也偏高／營養師：可能是造血功能失調或罹患其他疾病 不宜自行補鐵

2019-06-04

〔記者羅碧／台北報導〕不少銀髮族誤以為頭暈、身體虛弱，就是缺鐵引發貧血，因而拚命補鐵。但營養師提醒，七十五歲以上老人的貧血盛行率逾廿六％，高於其他年齡層，但同時也多有血液中「儲鐵蛋白」過高問題，可能是與造血功能失調，導致鐵長期囤積體內，或是慢性腸胃道出血、腎功能不全或罹癌等慢性疾病有關，應先就醫找出貧血原因，切勿任意補鐵。

鐵長期囤積體內 刺激腫瘤生長

癌症關懷基金會董事、台北郵政醫院營養師黃淑惠指出，據國健署二○一三到二○一六年國民營養調查報告顯示，六十五歲到七十五歲以上的男、女性的貧血盛行率偏高，其中七十五歲以上男性貧血盛行率是卅一．八％，七十五歲以上女性是廿六％。但同時，老年人血液中的「儲鐵蛋白」也過高，代表老年人的造血功能退化，體內的鐵無法用來製造紅血球，所以出現雖然貧血，但血液中儲鐵蛋白也偏高狀況。

懷疑貧血要就醫 才能對症治療

黃淑惠表示，很多研究報告都把血液中的儲鐵蛋白濃度當做癌症預後率指標。當體內的儲鐵蛋白愈高，會刺激腫瘤細胞生長及血管新生，發炎症狀更嚴重，腫瘤發展更快，特別是在惡性淋巴癌、子宮頸癌、口腔癌和乳腺癌有這樣的研究報告出來，所以腫瘤科醫師會設法將血液中的儲鐵蛋白值下降。

黃淑惠表示，據學者分析，國人七十五歲以上老年人出現貧血及儲鐵蛋白過高是多重因素交疊結果，包括年長者長期鐵囤積、罹患疾病（例如：慢性腸胃道出血、腎功能不全、骨髓造血不良、白血病、慢性感染症、癌症等），所以銀髮族若懷疑有貧血情況時，不宜隨意自行補鐵，應就醫檢查找出根本原因，才能對症治療。

美國研究 捐血可減37％罹癌率

國衛院名譽教授溫啟邦則建議，民眾可多捐血以減少血中的鐵，也降低罹癌風險。美國的榮民醫院曾以一二七七名退伍軍人，分兩組做對比實驗，一是放血組，另一是沒有放血的對照組。放血組每六個月放血一次，放血前均先驗血鐵值，每次約放近一千西西的血，五年下來，放血組比對照組的癌症發生率減少卅七％，顯示放血減鐵可以減少罹癌，這項研究發表在二○○八年《美國癌症研究院（ＪＮＣＩ）》雜誌。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法