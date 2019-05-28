澎湖15所國中 僅4名資訊教師

2019-05-28

〔記者簡惠茹／台北報導〕十二年國教新課綱八月即將上路，國中與高中階段，科技領域將訂為必修課程；國小階段則不再有獨立電腦課，國小資訊課改成融入教學，由縣市自訂課程。但據統計，目前僅有台北市、新北市、桃園市、高雄市和台中市五都完成課程架構，立委憂心縣市各訂資訊課程恐造成城鄉差距，且資訊教師不足、資訊課本還未出爐都是問題。

立委憂城鄉差距 教部成立協助平台

立委黃國書質疑，新課綱強調資訊課「融入式教學」，但不安排固定課程，如何辦理？有些縣市有擬訂課程架構，如台北市教育局結合台大、高雄跟微軟合作推動ＡＩ教育；有些縣市則還沒有，課程模糊可能造成各地落差，導致資訊教育Ｍ型化問題。

立委吳思瑤也表示，讓各縣市彈性自訂課程，但有資源可做的多半是六都，有七縣市還在研議中，五縣市尚未訂定，教育部須協助加速。

資訊相關教師不足也是問題，黃國書指出，澎湖有十五所國中，但資訊老師僅四位；此外，距離教育部承諾五月底期限已近，資訊領域教科書通過數還是零。

教育部次長劉孟奇回應，新課綱的確是採取資訊融入方式進行教學，教育部正在了解各縣市狀況，已設立平台可提供協助；至於資訊課程課本，目前有四個版本正在修正審查，預計五月底就會有課本通過出爐。

對於教育部將推出台灣首本ＡＩ（人工智慧）教材，中研院資訊所所長廖弘源受訪時建議，國小、國中可先教入門的東西，例如ＡＩ發展史，從歷史角度、有故事性地學習會比較好。ＡＩ發展第一個階段是一九五○到一九七○年代，重視邏輯推理；一九八○到一九九○年代著重知識表達；現今為第三階段，二○一○年開始進入深度學習、機器學習，故事應可引發中小學生興趣，加深學習意願。

學者︰半導體產業是ＡＩ教育利基

相對於中國已有高中ＡＩ教科書，國內企業甚至已有引進，台灣ＡＩ教育會否起步太晚？廖弘源認為，中國雖然資金豐厚，但投入太快不見得就很扎實，台灣向下從國小扎根、還不算太晚；尤其台灣有強大的半導體產業做為後盾，最大利基就是人工智慧結合硬體發展，學生能從小接觸ＡＩ概念，未來可望培育更多人才。

交大資工系教授吳毅成則表示，學習ＡＩ的基礎是一般數理概念，甚至生物相關都會有結合應用，所以應先把數理課程學好，對ＡＩ有興趣者，未來可再進一步鑽研。

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