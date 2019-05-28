中小學首部AI教材 教案下月公布

2019-05-28

〔記者簡惠茹／台北報導〕台灣首部中小學ＡＩ（人工智慧）教材即將出爐！教育部表示，今年起至二○二二年，每年約投入二．二億元加強中小學科學教育，且十二年國教課綱在國高中階段增設科技領域，更將編寫國內首部中小學ＡＩ教材，預計年底完成，六月則會先公布ＡＩ教材及教案示範例。

結合生活和遊戲 ＡＩ教材共5部分

新課綱即將上路，教育部次長劉孟奇昨在立院答詢時指出，新課綱以「核心素養」做為課程發展的主軸，強調培養以人為本的「終身學習者」，且在國高中階段增設科技領域。教育部訂定中小學科學教育中程計畫，希望達到以核心概念、跨科整合、探究實作等課程發展主軸，精進科學教育發展與提升品質。

劉孟奇指出，另一方面也規劃結合新興科技編纂ＡＩ教材，並針對ＡＩ知識，規劃、開發與擬定符合的教材、教案及課程模組。

國教署表示，ＡＩ教材預計年底出爐，透過生活和遊戲進行課程開發與設計，預計分為五大部分，包含人工智慧基礎知識、人工智慧運算思維、ＡＩ神經元應用、ＡＩ相關遊戲，以及生活中的應用例如物聯網等面向。

高中以數學為基礎 先修篇銜接大學課程

國教署指出，高中部分更會以數學為基礎發展延伸教材，分為基礎篇和先修篇兩部分，前者透過數學課程中的機率相關內容延伸，後者則會銜接到大學端課程，分為監督式學習和非監督式學習，進一步探究人工智慧的相關知識領域。

國教署副署長戴淑芬表示，十二年國教新課綱今年八月就會上路，十二年國教資訊課程的課本預計五月底審查完成，ＡＩ教材則會稍晚出爐，但ＡＩ屬於資訊課程的補充，所以是額外編纂。

國教署並指出，ＡＩ的基礎是運算思維和程式語言與設計，這些都會在資訊課程中先學到基礎。課綱中跟人工智慧相關的新興科技，則預計排在九年級教授，希望資訊課程能為人工智慧相關學習打下基礎。

教育部資訊及科技教育司副司長劉文惠則說，小學到高中的ＡＩ教材示範例預計六月會先完成並公布，會先給師生ＡＩ相關示範案例及補充教材，讓老師可結合彈性課程或選修課程參考。

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